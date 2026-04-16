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Arda GülerIMAGO / NurPhoto
Christian Guinin

翻訳者：

レアル・マドリードは本当に恥ずかしい。なぜバイエルン・ミュンヘンだけが不公平だと感じるのか。

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バイエルン 対 レアル・マドリー
バイエルン
レアル・マドリー
アルバロ・アルベロア
アルダ・ギュレル
エドゥアルド・カマヴィンガ
ヴィニシウス・ジュニオール
キリアン・エンバペ

バイエルン戦での敗北は、レアル・マドリードの醜い本性を再び露呈した。選手たちは幼児のように何でも不満を漏らし、愚痴をこぼす。 「ミュンヘンで盗まれた」との主張は、レアルが世界でもっとも好感度の低いチームであることを示している。実際、試合の大半で不利だったのは、この多冠王の方だった。

その一撃は試合の最後のプレーとなり、チャンピオンズリーグの激戦となったバイエルン戦で、レアル・マドリードの逆転の望みを打ち砕いた。 延長後半1分、マイケル・オリゼが芸術的な一撃を放ちコーナーフラッグへ駆け寄る。バイエルンは準決勝進出の熱狂に湧いた。一方のレアル・マドリードには、苦い3－4 3―2の敗北を嘆く時間すらなかった。

立ち止まる瞬間も、悲しむ瞬間も、相手のスポーツマンシップに敬意を示す瞬間もなかった。 代わりに、アルヴァロ・アルベロア監督を含む多くのスター選手は、試合終了直後に敗因を一つに断定した。彼らにとって不可解な敗退の全責任は、主審スラヴコ・ヴィンチッチにあると。

  • 試合終了の笛が鳴ると同時に、2得点を挙げたアルダ・ギュレル、キャプテンのフェデリコ・バルベルデ、ヴィニシウス・ジュニアらレアルの選手たちがスロベニア人主審を取り囲み、ロッカールームへ続く道を塞いだ。 具体的な発言は不明だが、友好的なものではなかったはずだ。特にギュレルは自制を失い、暴力を振るう恐れがあるためチームメイトに抑えられた。ヴィンチッチ主審はまず彼にイエローカード、それでも落ち着かないためレッドカードを提示した。

    痛ましい敗北を喫したレアル・マドリードとその関係者は、今回も息をのむほどの「負けず嫌い」ぶりを露呈した。

    罵声を浴びせられながらも無事控え室へ入った審判に対し、報道陣の前でも怒号は止まらなかった。アルベロアは「説明のつかない判定で試合を台無しにした」と非難した。 ジュード・ベリンガムも「冗談じゃない。イエローになるはずがない。2つのファウルで2枚目だ」と怒りを露わに。ダニエル・カルバハルはピッチ上で「お前のせいだ、くそったれ！」と叫んだ。

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  • Real MadridGetty Images

    ヴィンチッチ主審は、レアル・マドリードの2得点を認め、物議を醸した。

    レアル・マドリードの立場からすると、ミュンヘンでの敗因はエドゥアルド・カマヴィンガの2枚のイエローカードによる退場だった。その判定が正当だったかどうかは議論の余地がある。 規則を厳格に適用した結果だとする声もある。実際、その通りだ。一方で、ビンチッチの判断には配慮が欠けていたと指摘する声もある。退場処分は厳しすぎ、試合の行方を左右した。

    だが試合全体を見れば、この終盤の退場は決定打ではなかった。レアルはそれ以前、審判の微妙な判定で得をした場面が何度かあったからだ。 つまり、この夜に判定で損をしたのは、試合終了時に怒りに震えたマドリードではなく、バイエルンだった。

    たとえば2-0のフリーキックゴール前では、コンラッド・ライマーとブラヒム・ディアスの接触はほとんどなかった。この判定は不当であり、ヴィンチッチのスタイルとも合致しなかった。 その最たる例が9分、ヴィニシウス・ジュニオールがジョシュア・キミッヒに犯した明らかなファウルを見逃したことだ。さらに、倒れたバイエルン選手にヴィニシウスが覆いかぶさった場面でも、3枚目のイエローカード（準決勝出場停止）を出さず口頭注意だけだった。

    3点目も議論を呼んだ。直前にスタニシッチがリュディガーに倒され、カウンターを許した。 ヴィンチッチは数メートル先で見ていたが介入せず、VARも介入できなかった。バイエルンは2度ボールを保持したが、ケインの珍しいミストラップで再び奪われたためだ。

    レアルのスタッフは荒々しい暴言を吐いたが、これらの判定には一切言及しなかった。 甘やかされた子供のように責任を他へ転嫁し、カマヴィンガの愚かで繰り返された時間稼ぎを注意するべきだった。結局、不要なボール奪取でチームを10人にしたのは彼自身だ。

    だがマドリードではそうはいかない。この我慢できない自己中心性は、今も昔もクラブ全体に共通するテーマだ。 2024年のバロンドール受賞を拒否した件、ピッチ上で見せる不公正で情けない振る舞い、そして判定が不利だと必ず審判を非難する姿勢。すべてが同じパターンだ。

  • Kylian MbappeGetty Images

    レアル・マドリードのスターたちは、キリアン・エムバペを見習うべきだ。

    問題なのは、試合後に判定批判が起こることではない。多くのクラブがヴィンチッチの判定に怒っただろう。 たとえば、バルセロナも24時間前、アトレティコ戦で敗退した際、ラフィーニャやフリック監督が審判の判定を強く批判した。だが、問題なのは批判の内容より、その方法と頻度だ。これではレアル・マドリードに不利に働くだけだ。

    それでも水曜夜遅くのアリアンツ・アレーナでは、レアルにとって語るべき別の話題があった。戦力が低下し、今季機能していないレアルは、世界最強の相手に引けを取らない魅力的なパフォーマンスを見せた。2試合通じて劣ったのはわずかな部分だけだ。

    こうした苛立たしい状況にどう対処すべきか。レアルの選手やスタッフは、意外にもキリアン・エムバペから学べるかもしれない。試合後、チームメイトがヴィンチッチを追いかける中、このフランス代表のワールドカップ優勝者は立ち止まり、議論に巻き込まれることなく、バイエルンのスタッフやライマー、ヴィンセント・コンパニー監督と礼儀正しくハイタッチを交わしていた。 だが、レアル側の激しい抗議に隠れて、この振る舞いはほとんど注目されなかった。

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