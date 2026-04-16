レアル・マドリードは本当に恥ずかしい。なぜバイエルン・ミュンヘンだけが不公平だと感じるのか。

レアル・マドリードの立場からすると、ミュンヘンでの敗因はエドゥアルド・カマヴィンガの2枚のイエローカードによる退場だった。その判定が正当だったかどうかは議論の余地がある。 規則を厳格に適用した結果だとする声もある。実際、その通りだ。一方で、ビンチッチの判断には配慮が欠けていたと指摘する声もある。退場処分は厳しすぎ、試合の行方を左右した。

だが試合全体を見れば、この終盤の退場は決定打ではなかった。レアルはそれ以前、審判の微妙な判定で得をした場面が何度かあったからだ。 つまり、この夜に判定で損をしたのは、試合終了時に怒りに震えたマドリードではなく、バイエルンだった。

たとえば2-0のフリーキックゴール前では、コンラッド・ライマーとブラヒム・ディアスの接触はほとんどなかった。この判定は不当であり、ヴィンチッチのスタイルとも合致しなかった。 その最たる例が9分、ヴィニシウス・ジュニオールがジョシュア・キミッヒに犯した明らかなファウルを見逃したことだ。さらに、倒れたバイエルン選手にヴィニシウスが覆いかぶさった場面でも、3枚目のイエローカード（準決勝出場停止）を出さず口頭注意だけだった。

3点目も議論を呼んだ。直前にスタニシッチがリュディガーに倒され、カウンターを許した。 ヴィンチッチは数メートル先で見ていたが介入せず、VARも介入できなかった。バイエルンは2度ボールを保持したが、ケインの珍しいミストラップで再び奪われたためだ。

レアルのスタッフは荒々しい暴言を吐いたが、これらの判定には一切言及しなかった。 甘やかされた子供のように責任を他へ転嫁し、カマヴィンガの愚かで繰り返された時間稼ぎを注意するべきだった。結局、不要なボール奪取でチームを10人にしたのは彼自身だ。

だがマドリードではそうはいかない。この我慢できない自己中心性は、今も昔もクラブ全体に共通するテーマだ。 2024年のバロンドール受賞を拒否した件、ピッチ上で見せる不公正で情けない振る舞い、そして判定が不利だと必ず審判を非難する姿勢。すべてが同じパターンだ。