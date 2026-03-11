Goal.com
ライブ
Madrid must sign RodriGetty
Thomas Hindle

翻訳者：

レアル・マドリードは今夏、ロドリを獲得するためにあらゆる手を尽くし、ついに深刻な中盤の問題を解決しなければならない。

レアル・マドリードは客観的に見て、それほど悪いシーズンを送っているわけではない。リーガ首位のバルセロナとは4ポイント差——決して埋められない差ではない——で、厳しいリーグ戦日程にもかかわらずチャンピオンズリーグ決勝トーナメント16強に進出している。確かにシャビ・アロンソ監督を解任し、指揮官の座は不透明だが、2025-26シーズンにおけるロス・ブランコス（白軍）の成功は決して不可能ではない。

それでも、マドリードが毎週勝利を収められない場合、誰かを責めたくなる誘惑は消えない。キリアン・ムバッペがボールを独占し数字を水増ししていると非難されようが、ヴィニシウス・ジュニアに決定力が欠けていると言われようが、アルバロ・アルベロアに戦術的アイデアが不足していると指摘されようが、右サイドの守備が紙のように薄いと言われようが、どれも一理ある。

しかし、それらはマドリードチームに存在するより深く明白な欠陥を説明していない。攻撃の不安定さや守備の欠陥にもかかわらず、一つの事実が明らかだ。レアル・マドリードには真にエリート級の中央ミッドフィルダーが存在しない。

長年、ロス・ブランコスは中盤の要となる選手に頼ってきた。近年ではトニ・クロースとルカ・モドリッチという二人の存在を享受し、カゼミーロの評価次第では時として三人体制さえ築いた。しかし過去2シーズン、中盤の要は明らかに不足している。

解決策は容易ではない。世界クラスの選手を育成することは確かに可能だが、特にタイトルが懸かっている状況では、選手が成長する時間を十分に与えないクラブにおいて、デフォルトの方法が単純明快だ。金で問題を解決するのだ。

とはいえ、世界クラスのミッドフィルダーはそう簡単には育たない。しかし偶然にも、ロドリのマンチェスター・シティでの契約が満了間近であり、マドリードが興味を示しているようだ。スペインの巨人が2024年バロンドール受賞者の獲得に興味を持っているという報道が再び渦巻き始めている。 確かにマドリードの中盤にはロドリの穴が空いている。今夏であれ来季であれ、世界最高のオールラウンド型ミッドフィルダーへの投資が必要だ。

  • Tchouameni(C)Getty Images

    責任に押しつぶされそうになる

    現在、レアル・マドリードはボールを保持していない時に守備が極端に開いており、ボール保持時の効果性も特に高いとは言えない。かつての黄金期のマドリードは攻守両面で圧倒的な支配力を誇っていた。テンポを自在に操るのと同様に、カウンター攻撃を確実に封じ込めることもできた。確かにそれはシステムの問題でもあったが、同時にエリート選手たちの存在に依存していた。 

    現在、オーレリアン・チュアメニがマドリードの唯一の深めのミッドフィルダーとして機能している。事実上、元モナコの選手は単独で中盤を固めるよう指示されており、チュアメニは自身の限界の中で全力を尽くしているように見える。スピードに欠け、ゲーム理解は向上したとはいえ、左右に引きずられやすく、不利な状況に陥ることが多い。 

    ボール保持時も同様に不安定だ。マドリードには理想的にテンポメーカー、つまりボール保持時に状況を落ち着かせ、適切なタイミングでプレーを加速させる選手が必要である。チュアメニは正確な横パスを放つが、ラインを突破するパス能力には疑問符が付く。FotMobによれば、彼のロングパスの精度は55％で、欧州のミッドフィルダーの中で56パーセンタイルに位置している。

    • 広告
  • Borussia Dortmund v Real Madrid CF - UEFA Champions League Final 2023/24Getty Images Sport

    クロースの後継者はまだ決まっていない

    もし2024年にマドリードがクロースの後継者を効果的に確保していたら、チュアメニがどう成長していたか想像するしかない。元ドイツ代表選手は、マドリードの白きユニフォームで輝かしいキャリアを築いた末に迎えた完璧な引退シーズンにおいて、キャリア最高のシーズンの一つを過ごした。クロースは中盤の要として圧倒的な存在感を示し、ロス・ブランコスがチャンピオンズリーグとリーガの二冠を達成する原動力となった。 確かにそのシーズンはヴィニシウスの質の高さとジュード・ベリンガムの傑出したデビューで記憶されるだろうが、全てを機能させたのはクロースだった。 

    当時、クロースの後継者獲得や少なくともバックアップの補強を求める声もあった。しかしクラブはそれを拒否した。クロースは象徴的な行為として、フェデリコ・バルベルデに自身の背番号8を譲渡した。ウルグアイ人選手が守備的ミッドフィルダーとしてプレーした経験がなく、むしろボックス・トゥ・ボックス型に慣れていたにもかかわらずである。 モドリッチは年齢を重ねても出場機会を増やすことができるだろうという見方もありましたが、このベテラン選手は、かつての相棒のような安定感あるプレーを見せることができませんでした。 

    そのため、2025年の夏、マドリードは依然として新たなミッドフィールダーを必要としていた。アロンソはレアル・ソシエダ所属のマーティン・ズビメンディの獲得を求めたが、彼はアーセナルに移籍し、市場には同レベルのエリート選手は他にいなかった。 

  • Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    完璧なフィット感

    ロドリこそが完璧な人材だ。2019年以降、彼はペップ・グアルディオラが率いるマンチェスター・シティの進化する戦力の中で不動の存在となり、プレミアリーグ4回、チャンピオンズリーグ1回の優勝を経験している。最終結果をどう評価するにせよ、2023-24シーズンの彼のパフォーマンスは、最低限でもバロンドールの表彰台に立つに値するものであった。 

    さらに重要なのは彼の適応力だ。ロドリは6番、8番、必要に応じてより攻撃的なポジションでもプレーできる。事実、グアルディオラがこれほど多くの攻撃的ミッドフィルダーを起用できるのは、ロドリが単独で中盤を固められるからである。しかもこのゴールデンボール受賞シーズンには、クラブと代表で12得点14アシストを記録した。

    同シーズンには3,359本の成功パス（うち敵陣内2,122本）を記録しプレミアリーグ新記録を樹立。2023年3月から2024年5月まで、彼が在籍したシティとスペイン代表は無敗を継続し、73試合連続無敗を達成した。

    そして身体能力も特筆すべきだ。身長190cm（6フィート3インチ）ながら驚異的な機動性を誇る。スピードスターとは言えないが、最近のACL損傷後も重要な瞬発力を維持しており、これが守備参加やタックル成功を支えている。セルヒオ・ブスケツが現代型レジスタの原型なら、ロドリは2020年代の進化版と言えるだろう。 

  • rodri(C)Getty Images

    家に帰る

    もう一つの考慮すべき要素は、ロドリがマドリード育ちだということだ。彼はスペインの首都で生まれ、アトレティコ・マドリードで1年間過ごした後、シティに移籍した。また、レアル・マドリード移籍への前向きな姿勢についても公言している。

    「起こり得るかもしれない、あるいは起こらないかもしれないことに扉を閉ざすのは意味がない。世界のトップクラブが興味を示してくれるなら、それは良いことだ。将来を決断する日が来た時、決断が求められる時、自分を欲するクラブが多ければ多いほど良い」と彼はバロンドール受賞後に語った。

    守備的ミッドフィルダーの役割についての彼の解釈も、非常に聞き覚えのあるものだった。「このポジションで最も難しい部分の一つは、ボールを奪った後に何をすべきかを知ることだ。リスクを取るべき時と、落ち着かせるべき時を見極めることだ。 試合のテンポをコントロールすることこそ、守備的ミッドフィルダーにとって最も重要な資質だと思う。常にボールを前線に送り、フォワードを直接狙う『攻撃的思考』でプレイすれば、ボールを失う頻度が増え、逆転される機会も多くなる。しかし、フォワードにボールを送らず、後ろや横にしかプレイしなければ、危険な得点エリアに侵入することなど決してないだろう」

  • RC Celta de Vigo v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    内部ソリューション

    マドリードが中盤の問題を内部で解決できる可能性も否定できない。アルベロア監督はアカデミー出身の若手選手、例えば最近スタメン起用されたティアゴ・ピタルシュを積極的に起用している。これまでに4人の選手にフルデビューの機会を与え、いずれも将来性豊かな中盤の選手たちだ。いずれかが世界トップクラスの選手に成長する可能性は十分にある。

    また、チュアメニを信頼し続けるべきだという意見も確かにあり得る。このフランス代表選手は多額の移籍金で獲得され、シーズンを通して確実に成長している。エドゥアルド・カマヴィンガは、怪我の問題はさておき、特にレンヌでの若い頃、より深い位置でのプレー経験もある。体調さえ良ければ、再びチャンスが与えられるかもしれない。 

    また、ダニ・カルバハルを右サイドバックに戻し、トレント・アレクサンダー＝アーノルドをより深い位置のミッドフィールダーとして起用し、バランスを取るためにバルベルデを8番として、その前にベリンガムを配置するという究極の選択肢もある。しかし、その場合は、ヴィニシウスとムバペの両方を起用することは、彼らの仕事量の少なさから考えて、確かに難しくなるだろう。 

  • Leeds United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    無駄にする時間はない

    マドリードにとって朗報なのは、ロドリの契約残存期間がわずか15カ月であり、新契約の締結が差し迫っているようには見えない点だ。マドリードは可能な限り選手がフリーエージェントになるまで待つ傾向にあるが、中盤の状況は深刻な段階に達しており、今すぐ行動を起こす必要がある。

    移籍金の見積もりは難しい。シティは2019年にロドリ獲得に6000万ポンド以上を投じたが、エティハドでの実績にもかかわらず、深刻な膝の負傷から間もなく30歳を迎え契約状況も複雑な選手に対して、その金額を回収できる程度が精一杯だろう。

    金額の多寡に関わらず、レアル・マドリードにとって状況は単純だ。中盤にロドリの穴が開いており、今すぐにでもあらゆる手段を講じて埋める必要がある。

チャンピオンズ リーグ
レアル・マドリー crest
レアル・マドリー
RMA
マンチェスター・シティ crest
マンチェスター・シティ
MCI
0