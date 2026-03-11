レアル・マドリードは今夏、ロドリを獲得するためにあらゆる手を尽くし、ついに深刻な中盤の問題を解決しなければならない。

それでも、マドリードが毎週勝利を収められない場合、誰かを責めたくなる誘惑は消えない。キリアン・ムバッペがボールを独占し数字を水増ししていると非難されようが、ヴィニシウス・ジュニアに決定力が欠けていると言われようが、アルバロ・アルベロアに戦術的アイデアが不足していると指摘されようが、右サイドの守備が紙のように薄いと言われようが、どれも一理ある。

しかし、それらはマドリードチームに存在するより深く明白な欠陥を説明していない。攻撃の不安定さや守備の欠陥にもかかわらず、一つの事実が明らかだ。レアル・マドリードには真にエリート級の中央ミッドフィルダーが存在しない。

長年、ロス・ブランコスは中盤の要となる選手に頼ってきた。近年ではトニ・クロースとルカ・モドリッチという二人の存在を享受し、カゼミーロの評価次第では時として三人体制さえ築いた。しかし過去2シーズン、中盤の要は明らかに不足している。

解決策は容易ではない。世界クラスの選手を育成することは確かに可能だが、特にタイトルが懸かっている状況では、選手が成長する時間を十分に与えないクラブにおいて、デフォルトの方法が単純明快だ。金で問題を解決するのだ。

とはいえ、世界クラスのミッドフィルダーはそう簡単には育たない。しかし偶然にも、ロドリのマンチェスター・シティでの契約が満了間近であり、マドリードが興味を示しているようだ。スペインの巨人が2024年バロンドール受賞者の獲得に興味を持っているという報道が再び渦巻き始めている。 確かにマドリードの中盤にはロドリの穴が空いている。今夏であれ来季であれ、世界最高のオールラウンド型ミッドフィルダーへの投資が必要だ。