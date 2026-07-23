このスペインクラブの姿勢は、ロドリのプレースタイルとモウリーニョ監督の戦術ビジョンが合わないことにある。AS紙によると、モウリーニョ監督は、ロドリが得意とするポゼッション重視のショートパスサッカーではなく、より直接的なスタイルをチームに浸透させようとしている。さらに、実際の接触がないまま同選手がベルナベウ移籍と繰り返し報道されたため、クラブ幹部は苛立ち、マンチェスター・シティ側に説明を求める連絡を取った。