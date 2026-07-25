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レアル・マドリードはマイケル・オリゼの噂をカモフラージュに使い、ヤン・ディオマンデ獲得へ水面下で動き出した。RBライプツィヒとの1億2000万ユーロ超の移籍金交渉はすでに始まっている。
レアル・マドリード、ディオマンデ獲得競争でリードを広げる
フロレンティーノ・ペレス会長率いるレアル・マドリードが、RBライプツィヒの19歳ウインガー、ディオマンデの獲得目前と報じられた。欧州の強豪が注目する中、同クラブが争奪戦の先頭に立ったという。 マルク・ククレラ、デンゼル・ダムフリーズ、ベルナルド・シルバ、イブラヒマ・コナテらをすでに獲得し、忙しい夏を過ごしてきた「ロス・ブランコス」にとって、この交渉は新たな一歩となる。
以前最有力とされたPSGは6月28日に選手と合意したとされるも、クラブ間交渉で合意に至らなかった。リヴァプールも関心を示したが、ベルナベウの魅力を前にして退いた。 ドイツ移籍前にレガネスでプレーした経験があり、スペインのサッカー界には馴染み深い。この点が個人条件の交渉を円滑に進める一因となった。
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マイケル・オリゼの煙幕作戦
レアル・マドリードはオリゼの噂を流し、真の目的を隠した。メディアがバイエルン・ミュンヘンのスター獲得に注目する裏で、彼らはひっそりとディオマンデの獲得を進めていた。 コートジボワール代表のウインガーは今夏のW杯で4試合に出場し、キュラソー戦でアシストを記録したが、32強でノルウェーに敗れた。
今週、両クラブの代表がドイツで会談し、移籍金はほぼ合意に至った。レアルはすでに選手側の承諾を得ており、残る細部を詰めるため幹部がライプツィヒを訪れた。クラブは移籍成立を極めて楽観視している。
ライプツィヒ、過去最高額の移籍金で巨額収入へ
移籍金は1億1500万～1億2000万ユーロの見込みで、ドイツクラブには大きな利益となる。 RBライプツィヒは1年前、レガネスからこのウインガーを2,000万ユーロで獲得しており、今回の移籍で大きな投資利益を得る。クラブは2030年まで契約が残る選手に対し強硬に高額移籍金を要求したが、レアル・マドリードの財政力は「XXL級」と呼ばれるこの取引でライプツィヒの希望額を満たすのに十分だった。
昨季は公式戦36試合で13ゴール10アシストを記録し、チームを3位に導き、来季のCL出場権獲得に貢献した。
- AFP
ベルナベウでのモウリーニョの革命
レアル・マドリードは、2010～2013年の初任に続き2度目となるジョゼ・モウリーニョ監督の就任を受け、引き続き大規模な刷新を進めている。今夏の大型補強を活かし、タイトルlessだった昨季の雪辱を晴らし、欧州サッカーの頂点奪還を誓う。
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