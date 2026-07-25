フロレンティーノ・ペレス会長率いるレアル・マドリードが、RBライプツィヒの19歳ウインガー、ディオマンデの獲得目前と報じられた。欧州の強豪が注目する中、同クラブが争奪戦の先頭に立ったという。 マルク・ククレラ、デンゼル・ダムフリーズ、ベルナルド・シルバ、イブラヒマ・コナテらをすでに獲得し、忙しい夏を過ごしてきた「ロス・ブランコス」にとって、この交渉は新たな一歩となる。

以前最有力とされたPSGは6月28日に選手と合意したとされるも、クラブ間交渉で合意に至らなかった。リヴァプールも関心を示したが、ベルナベウの魅力を前にして退いた。 ドイツ移籍前にレガネスでプレーした経験があり、スペインのサッカー界には馴染み深い。この点が個人条件の交渉を円滑に進める一因となった。



