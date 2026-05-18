この発表は、レアル・マドリードにとって一つの時代が終わりを告げる瞬間だ。クラブと選手は、今夏契約満了に伴い合意の上で別々の道を選ぶ。2002年の入団以来、彼はトップチームで13シーズン活躍し、サッカー史に名を残す名選手としての地位を確立した。 クラブは右サイドバックの世代交代を見据えつつ、「クラブと世界サッカー界のレジェンドへの感謝と愛情」を表明した。

今季は怪我で全大会通じて22試合の出場にとどまり、海外挑戦を最後の目標に現役生活を続ける意向だ。











