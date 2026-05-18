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レアル・マドリードはベテランSBダニ・カルバハルの今夏退団を発表。フロレンティーノ・ペレス会長が「レジェンド」と称え、特別に賛辞を贈った。
マドリードの象徴に贈る伝説的な別れ
この発表は、レアル・マドリードにとって一つの時代が終わりを告げる瞬間だ。クラブと選手は、今夏契約満了に伴い合意の上で別々の道を選ぶ。2002年の入団以来、彼はトップチームで13シーズン活躍し、サッカー史に名を残す名選手としての地位を確立した。 クラブは右サイドバックの世代交代を見据えつつ、「クラブと世界サッカー界のレジェンドへの感謝と愛情」を表明した。
今季は怪我で全大会通じて22試合の出場にとどまり、海外挑戦を最後の目標に現役生活を続ける意向だ。
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フロレンティーノ・ペレスがクラブの象徴を称賛
レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は、退団するダニ・カルバハルへの賛辞を述べ、彼がクラブのアイデンティティに欠かせない存在だと強調した。ペレス会長は公式ウェブサイトで次のように語った。「カルバハルはレアル・マドリードと育成組織のレジェンドであり、象徴である。アルフレッド・ディ・ステファノと共に『シウダ・レアル・マドリード』の礎石を据えた彼の姿は、マドリディスタの心とクラブの歴史に永遠に刻まれる。」
また、ペレス会長は「彼は常にクラブの価値観を体現し、ここが永遠のホームだ」と語り、23年間在籍したカルバハルの存在感を示した。
比類なきヨーロッパの伝統と輝かしい実績
カルバハルはマドリード在籍中に27個のタイトルを獲得。欧州カップ6制覇を達成した史上5人目の選手であり、2024年には決勝で決勝点を挙げMVPに選ばれた。
さらにクラブワールドカップ6回、UEFAスーパーカップ5回、ラ・リーガ4回、コパ・デル・レイ2回、スペイン・スーパーカップ4回の優勝も経験し、クラブを去る。個人としては2024年のFIFProワールドイレブンに選ばれ、ベテランになっても世界最高峰のサイドバックであることを証明した。
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カルバハル退任後の体制整備
キャプテンの退団は常に衝撃的だ。しかしマドリードは昨夏トレント・アレクサンダー＝アーノルドを獲得し、未来は万全だ。右サイドを彼に任せる決断が、出場機会減少を受け入れなかったカルバハルに新天地を求める後押しをした。
今シーズン最終戦となる土曜のリーガ・エスパニョーラでは、ホームファンが彼に感謝を伝える機会となるだろう。トップチームで450試合14得点を挙げ、アカデミーから世界最高峰へ駆け上がった彼は、新章へ旅立つ前に英雄として送り出される。