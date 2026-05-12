右太ももを再負傷したメンディは月曜日にリヨンで手術を受けた。ジャン・メルモーズ私立病院で専門医のベルトラン・ソネリー＝コッテ氏が執刀し、レアル・マドリードの医療スタッフも立ち会った。クラブは手術の成功を発表した。

手術の対象は右大腿直筋の損傷で、今シーズン何度もメンディを悩ませている。負傷は5月3日のエスパニョール戦勝利中に発生し、彼は開始14分で退場した。今季5度目の故障となり、スタメン定着の機会を阻んでいる。