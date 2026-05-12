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レアル・マドリードはフランス代表DFフェルランド・メンディの手術後の離脱期間を把握し、引退説は否定された。
リヨンでの手術は成功した
右太ももを再負傷したメンディは月曜日にリヨンで手術を受けた。ジャン・メルモーズ私立病院で専門医のベルトラン・ソネリー＝コッテ氏が執刀し、レアル・マドリードの医療スタッフも立ち会った。クラブは手術の成功を発表した。
手術の対象は右大腿直筋の損傷で、今シーズン何度もメンディを悩ませている。負傷は5月3日のエスパニョール戦勝利中に発生し、彼は開始14分で退場した。今季5度目の故障となり、スタメン定着の機会を阻んでいる。
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レアル・マドリードが手術の成功を発表した
レアル・マドリードは公式声明で、メンディが右脚の腸腰筋損傷手術を成功裏に受け、数日以内にリハビリを開始すると発表した。
声明では「フェルランド・メンディは本日、クラブ医療チームの監督下で右大腿直筋の損傷修復手術を成功裏に終了し、近日中にリハビリを開始する」と発表されている。
引退説を否定
手術前、スペインメディアはメンディのキャリアが危ぶまれると報じた。最大1年の離脱や早期引退も取り沙汰された。
しかし本人は現役続行を希望し、トップレベルへの復帰を強く目指している。代表でも10試合に出場したが、ユーロ2024以降代表戦には出場していない。
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リハビリテーションと復帰目標
手術後の見通しは、以前の報道よりずっと明るい。メンディはリハビリを開始し、約3～4ヶ月戦線を離脱する見込みだ。回復が順調であれば、来シーズン前半戦中の復帰が可能だ。選手とクラブにとって、彼がレアル・マドリードの左サイドバックの地位を取り戻すには、完全なコンディションを取り戻すことが極めて重要だ。