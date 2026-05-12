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Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

レアル・マドリードはフランス代表DFフェルランド・メンディの手術後の離脱期間を把握し、引退説は否定された。

フェルラン・メンディ
レアル・マドリー
ラ・リーガ

フェルランド・メンディはリヨンで太ももの手術を受け、成功した。早期引退の懸念はなくなった。レアル・マドリードはリハビリ中のフランス人DFが数ヶ月以内に復帰すると見込んでいる。

  • リヨンでの手術は成功した

    右太ももを再負傷したメンディは月曜日にリヨンで手術を受けた。ジャン・メルモーズ私立病院で専門医のベルトラン・ソネリー＝コッテ氏が執刀し、レアル・マドリードの医療スタッフも立ち会った。クラブは手術の成功を発表した。

    手術の対象は右大腿直筋の損傷で、今シーズン何度もメンディを悩ませている。負傷は5月3日のエスパニョール戦勝利中に発生し、彼は開始14分で退場した。今季5度目の故障となり、スタメン定着の機会を阻んでいる。

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  • Girona FC v Real Madrid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    レアル・マドリードが手術の成功を発表した

    レアル・マドリードは公式声明で、メンディが右脚の腸腰筋損傷手術を成功裏に受け、数日以内にリハビリを開始すると発表した。

    声明では「フェルランド・メンディは本日、クラブ医療チームの監督下で右大腿直筋の損傷修復手術を成功裏に終了し、近日中にリハビリを開始する」と発表されている。

  • 引退説を否定

    手術前、スペインメディアはメンディのキャリアが危ぶまれると報じた。最大1年の離脱や早期引退も取り沙汰された。

    しかし本人は現役続行を希望し、トップレベルへの復帰を強く目指している。代表でも10試合に出場したが、ユーロ2024以降代表戦には出場していない。

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    リハビリテーションと復帰目標

    手術後の見通しは、以前の報道よりずっと明るい。メンディはリハビリを開始し、約3～4ヶ月戦線を離脱する見込みだ。回復が順調であれば、来シーズン前半戦中の復帰が可能だ。選手とクラブにとって、彼がレアル・マドリードの左サイドバックの地位を取り戻すには、完全なコンディションを取り戻すことが極めて重要だ。

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