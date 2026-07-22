レアル・マドリードはフランコ・マスタンツォーノを完全移籍ではなく期限付きレンタルで放出すると発表。フィオレンティーナとミランが関心を示しており、ほかにも獲得を狙うクラブがある。

就任からわずか数日、再び「ブランコス」を率いるジョゼ・モウリーニョは、マスタンツォーノにこう伝えた。マドリードではライバルが多く出場時間が限られるため、信頼を寄せ、より多くプレーできるチームを探すのが最善だと。 昨季は35試合中15試合の先発で3ゴール1アシストにとどまった。アルゼンチン人攻撃的MFは、クラブが自身の能力を信頼し移籍権を手放すつもりはないと理解した上で、この提案を受け入れた。 このためクラブは、昨季後半にリヨンへ移籍し代表招集を勝ち取ったエンドリックの例にならって、完全レンタルでのみ放出を検討する方針だ。