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レアル・マドリードはニコ・パスの900万ユーロの違約金を支払い、その後高額でコモに売却する計画だ。
マドリード、パズ条項の発動に踏み切る構え
ベルナベウの幹部は本日、セリエAのクラブと会談し、この21歳 talento に対する割安な買取オプションを発動する。 ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、マドリードはその後、コモに6000万ユーロ（5200万ポンド）で完全移籍残留を打診する。この額をコモが拒否した場合、同選手がトップチーム計画にないため、マドリードは他クラブへの売却を検討する見込みだ。
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ロマーノがマドリードの戦略を詳しく説明した。
この戦略的移籍により、マドリードのクラブは2024年8月に600万ユーロで北イタリアへ4年完全移籍したアカデミー出身選手から大きな利益を得る。
ロマーノ氏によると、この複雑な買い戻し案により、コモは歴史的な欧州大会を前に、チームの要であるこのMFを優先的に引き留める権利を得る。金銭面で合意に至らなければ、インテルや資金力のあるプレミアリーグ複数クラブが競争力のあるオファーを用意している。
アルゼンチンの新星が上昇を牽引
パズはリーグ戦で12ゴール6アシストを記録し、チームを史上初のトップ4とCL出場権へ導いた。90分あたりのPK以外での得点関与と枠内シュートでセリエAのMFトップ。この活躍でアルゼンチン代表10試合出場し、W杯メンバーに選ばれ、欧州のトップスカウトが注目している。
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億万長者のオーナーたちが試練に直面
ロバート・ブディ・ハルトノ氏ら一族が率いるジャルムは、総資産400億ドル超。クラブ会長ミルワン・スワルソ氏がイタリア事業を統括する中、6000万ユーロの移籍金を払うかどうかの決断を迫られている。この決定は、チャンピオンズリーグ初出場とトップ4維持の行方を左右する。