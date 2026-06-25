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Nico PazGetty Images
Adhe Makayasa

翻訳者：

レアル・マドリードはニコ・パスの900万ユーロの違約金を支払い、その後高額でコモに売却する計画だ。

移籍情報
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レアル・マドリードは、ニコ・パスの買い戻し条項900万ユーロを行使する意向をコモに正式に伝える。その後、市場価値が急上昇した彼をプレミアムを付けてイタリアのクラブに再売却する計画だ。

  • マドリード、パズ条項の発動に踏み切る構え

    ベルナベウの幹部は本日、セリエAのクラブと会談し、この21歳 talento に対する割安な買取オプションを発動する。 ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、マドリードはその後、コモに6000万ユーロ（5200万ポンド）で完全移籍残留を打診する。この額をコモが拒否した場合、同選手がトップチーム計画にないため、マドリードは他クラブへの売却を検討する見込みだ。


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  • Nico PazGetty Images

    ロマーノがマドリードの戦略を詳しく説明した。

    この戦略的移籍により、マドリードのクラブは2024年8月に600万ユーロで北イタリアへ4年完全移籍したアカデミー出身選手から大きな利益を得る。

    ロマーノ氏によると、この複雑な買い戻し案により、コモは歴史的な欧州大会を前に、チームの要であるこのMFを優先的に引き留める権利を得る。金銭面で合意に至らなければ、インテルや資金力のあるプレミアリーグ複数クラブが競争力のあるオファーを用意している。

  • アルゼンチンの新星が上昇を牽引

    パズはリーグ戦で12ゴール6アシストを記録し、チームを史上初のトップ4とCL出場権へ導いた。90分あたりのPK以外での得点関与と枠内シュートでセリエAのMFトップ。この活躍でアルゼンチン代表10試合出場し、W杯メンバーに選ばれ、欧州のトップスカウトが注目している。

  • Como v Ajax - Como Cup FinalGetty Images Sport

    億万長者のオーナーたちが試練に直面

    ロバート・ブディ・ハルトノ氏ら一族が率いるジャルムは、総資産400億ドル超。クラブ会長ミルワン・スワルソ氏がイタリア事業を統括する中、6000万ユーロの移籍金を払うかどうかの決断を迫られている。この決定は、チャンピオンズリーグ初出場とトップ4維持の行方を左右する。