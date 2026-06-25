レアル・マドリードはニコ・パスの900万ユーロの違約金を支払い、その後高額でコモに売却する計画だ。

この戦略的移籍により、マドリードのクラブは2024年8月に600万ユーロで北イタリアへ4年完全移籍したアカデミー出身選手から大きな利益を得る。

ロマーノ氏によると、この複雑な買い戻し案により、コモは歴史的な欧州大会を前に、チームの要であるこのMFを優先的に引き留める権利を得る。金銭面で合意に至らなければ、インテルや資金力のあるプレミアリーグ複数クラブが競争力のあるオファーを用意している。