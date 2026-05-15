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レアル・マドリードはキリアン・エムバペを「売却しない」。フランス人FWは、ジョゼ・モウリーニョのサンティアゴ・ベルナベウ入りを控えている。
ベルナベウの混乱が深まる
マドリードは混乱が続くが、TEAMtalkによるとムバッペは「売却されない」とされ、新監督モウリーニョの強力な支援を得る見込みだ。モウリーニョの正式就任でクラブ安定が図られたものの、チーム雰囲気は依然不安定。これは、木曜のレアル・オビエド戦（2-0勝利）で27歳のFWがサポーターから激しい非難を受けた困難な1週間後のことだ。
- AFP
舌戦が勃発した
オビエド戦後、ムバッペは自身の序列低下を主張、監督が即座に反論した。彼は「出場できなかったのは、アルヴァロ・アルベロア監督からチーム内でフランコ・マスタンツォーノ、ヴィニシウス・ジュニオール、ゴンサロ・ガルシアに次ぐ4番目のフォワードだと告げられたからだ」と語った。 与えられた時間でプレーする。自分の出来は良かったと思うし、先発の準備もできていた。監督の決定には敬意を払う。また先発に戻れるよう努力する」。
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アルベロア、降格説を否定
アルベロアはムバッペの主張を即座に否定し、選手とコーチングスタッフとの溝を浮き彫りにした。彼は「フォワードが4人いればいいのに。だが私は4人持っていないし、ムバッペにそんなことは言っていない。おそらく彼は私の言葉を誤解したのだ」と語った。 他に何と言えばいいんだ。彼を4番手のFWだと言ったことは一度もない。
私は監督として起用を決める。試合前に話したが、彼の解釈は分からない。4日前までベンチ入りしていなかった選手が今日先発するべきではない。これは決勝でも生死をかけた試合でもない。それだけだ。誰とも問題はない。」
- AFP
モウリーニョの救済作戦
今夏就任するモウリーニョ監督に注目が集まる。彼は規律の乱れたチーム再建を任された。マドリードはまずアウェイでセビージャと戦い、5月23日には暫定指揮官の下でビルバオをホームに迎える。その間、ムバッペは批判を覆すため奮起するだろう。正式に指揮を執ったモウリーニョの最優先課題は、バルセロナの独走を止める大規模なチーム再建だ。