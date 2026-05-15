アルベロアはムバッペの主張を即座に否定し、選手とコーチングスタッフとの溝を浮き彫りにした。彼は「フォワードが4人いればいいのに。だが私は4人持っていないし、ムバッペにそんなことは言っていない。おそらく彼は私の言葉を誤解したのだ」と語った。 他に何と言えばいいんだ。彼を4番手のFWだと言ったことは一度もない。

私は監督として起用を決める。試合前に話したが、彼の解釈は分からない。4日前までベンチ入りしていなかった選手が今日先発するべきではない。これは決勝でも生死をかけた試合でもない。それだけだ。誰とも問題はない。」