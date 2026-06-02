2027年満了のビニシウスの契約延長交渉は、昨年7月のクラブワールドカップ後に停滞している。今回のワールドカップは交渉に直撃を与え、レアル首脳の期待を打ち砕く可能性がある。

ブラジル代表として好結果を残せば、彼の交渉力は高まる。契約残り1年となり、他クラブが低コストでの獲得を狙う可能性もある。それを受け、ビニシウスは要求年俸を再上昇させるかもしれない。

『AS』紙によると、ヴィニシウスは当初、契約延長で年俸約2800万ユーロを要求。交渉停止前には大幅に減額し、キリアン・エムバペ（年俸約1400万ユーロ）と同等を目指していた。 本来なら、ヴィニシウスが公に表明していた契約延長に障害はなかったはずだ。

しかし交渉は停滞。一因は、前監督シャビ・アロンソの下でビニシウスが不遇だったこと。後任のアルベロア体制では関係が改善した。 アルベロアもすでに退任し、来季はジョゼ・モウリーニョの就任が濃厚だ。