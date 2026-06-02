レアル・マドリードとの契約最終年が迫る中、スペイン紙『AS』は、6月11日に米・墨・加で始まるワールドカップまで動きはないと報じた。
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レアル・マドリードはヴィニシウス・ジュニアのW杯不振を望んでいるのか？スーパースターを巡る奇妙な状況が深刻化している。
2027年満了のビニシウスの契約延長交渉は、昨年7月のクラブワールドカップ後に停滞している。今回のワールドカップは交渉に直撃を与え、レアル首脳の期待を打ち砕く可能性がある。
ブラジル代表として好結果を残せば、彼の交渉力は高まる。契約残り1年となり、他クラブが低コストでの獲得を狙う可能性もある。それを受け、ビニシウスは要求年俸を再上昇させるかもしれない。
『AS』紙によると、ヴィニシウスは当初、契約延長で年俸約2800万ユーロを要求。交渉停止前には大幅に減額し、キリアン・エムバペ（年俸約1400万ユーロ）と同等を目指していた。 本来なら、ヴィニシウスが公に表明していた契約延長に障害はなかったはずだ。
しかし交渉は停滞。一因は、前監督シャビ・アロンソの下でビニシウスが不遇だったこと。後任のアルベロア体制では関係が改善した。 アルベロアもすでに退任し、来季はジョゼ・モウリーニョの就任が濃厚だ。
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ヴィニシウス・ジュニオールとレアル・マドリード：W杯で不調だったらどうなる？
ヴィニシウスがモウリーニョ監督の就任を受け入れるかはまだ不明だ。クラブが混乱している現状では、ヴィニ・ジュニアの将来がすぐにはっきりする見込みもない。今週日曜には会長選挙も予定されている。 フロレンティーノ・ペレス会長はTVEの取材に「契約延長するかは分からない。だが残ってほしい。彼は世界最高の一人だ」と語った。
母国ブラジル代表でプレーするヴィニシウスがW杯で不調なら、レアルは高額契約延長を急ぐ必要がなくなる。 逆に、交渉が決裂し今夏放出なら、W杯での不振は移籍金を下げる要因になる。後継確保の資金も減るだろう。
現状はヴィニシウスに有利だが、双方は協力継続を希望している。『AS』によると、現時点でヴィニシウス側は2027年のフリー移籍は考えておらず、残留を最優先している。
ヴィニシウスのブラジル代表での得点率は高くない。
2018年に18歳でフラメンゴからマドリードに移籍したヴィニシウスは、今シーズンをまずまずの成績で終えたが、完全な満足は得られなかった。 レアルは2年連続無冠に終わり、ブラジル代表の彼はアロンソ監督の下でベンチを温めることも多く、サポーターから激しいブーイングを受けた。2025/26シーズンは53試合で22ゴール14アシストを記録した。
ブラジルはW杯の優勝候補だが、5度の優勝経験があっても絶対的本命ではない。予選での低調な成績が響き、獲得ポイントは史上最悪だった。フランス、スペイン、アルゼンチンなどには選手層で劣る。
代表48試合で9得点と得点率は低めだが、先週末のパナマ戦（6-2）ではビニ・ジュニアが早々に得点し、チームはW杯への機運を高めた。 ヴィニシウスは試合開始早々に得点し、アシストも記録。土曜にはエジプトとの最終テストを行う。
ブラジルのW杯初戦は6月12日のモロッコ戦で、その他にスコットランドとハイチと同組だ。
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ヴィニシウスはW杯で好パフォーマンスを見せているか？代表戦の成績を数字で確認
代表デビュー
2019年9月11日（ペルー戦 0-1、親善試合）
国際試合
48
得点
9
アシスト
9
主要大会
コパ・アメリカ2021（4試合0得点・準優勝）、ワールドカップ2022（4試合1得点・ベスト8）、コパ・アメリカ2024（3試合2得点・ベスト8）