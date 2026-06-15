とはいえ、バイエルンが来シーズン、オリゼを放出しレアル・マドリードへの移籍を認める方針に変化はないだろう。 約1週間半前、レアル・マドリードが1億5000万ユーロで獲得を狙うとの報道があったが、バイエルンは即座に否定した。

提示額に関わらずこの姿勢は変わらないとみられる。ディアス氏は「バイエルンは2億ユーロ超なら交渉する」と報じたが、連覇中のチームが折れるとは考えにくい。

仏『レキップ』はFCB役員が「5億ユーロでも売らない。1億5000万ユーロでも片足すら手に入らない」と匿名で語ったと伝えた。

移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏も「バイエルンは非公開・公の場問わず交渉の門戸を閉ざしている」とYouTubeで述べ、同様の見解を示した。