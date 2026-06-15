『AS』紙のホセ・フェリックス・ディアス編集長によると、フロレンティーノ・ペレス会長率いるレアル・マドリードは、ドイツの最多優勝クラブからのオファーを断られたとしても、簡単に諦めないという。
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レアル・マドリードはここ数日もマイケル・オリセに接触し、バイエルンのスター獲得を諦めていないと報じられている。
ラ・リーガ準優勝チームの代表者はここ数日、オリセと接触し、夏の移籍に向けた意向を探った。ディアスは、スペインのラジオ司会者ルベン・マルティンのYouTubeチャンネルでこう明かした。
同会長にとって24歳のフランス人獲得は「最大の目標」で、「最も優先度の高い選手として何度も名前が挙がっている」とディアスは語った。
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バイエルン、オリゼの移籍阻止
とはいえ、バイエルンが来シーズン、オリゼを放出しレアル・マドリードへの移籍を認める方針に変化はないだろう。 約1週間半前、レアル・マドリードが1億5000万ユーロで獲得を狙うとの報道があったが、バイエルンは即座に否定した。
提示額に関わらずこの姿勢は変わらないとみられる。ディアス氏は「バイエルンは2億ユーロ超なら交渉する」と報じたが、連覇中のチームが折れるとは考えにくい。
仏『レキップ』はFCB役員が「5億ユーロでも売らない。1億5000万ユーロでも片足すら手に入らない」と匿名で語ったと伝えた。
移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏も「バイエルンは非公開・公の場問わず交渉の門戸を閉ざしている」とYouTubeで述べ、同様の見解を示した。
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マイケル・オリゼ、2026年ワールドカップでフランス代表として出場
オリゼは2029年までバイエルン・ミュンヘンと契約しており、直近2シーズンの活躍でレギュラーとしての地位を確立した。昨季は公式戦52試合で22得点31アシストの合計53ゴール関与を記録し、2冠獲得に貢献した。
現在24歳のオリゼはフランス代表として米国・カナダ・メキシコ開催のW杯に出場中。ドイツ時間火曜21時、フランスはセネガルと初戦を迎え、グループIではイラクとノルウェーも対戦する。