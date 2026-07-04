今夏の補強は中盤が最優先だが、左ウイングの候補としてはクリセンシオ・サマーヴィルが依然としてマンチェスター・ユナイテッドの第一候補だ。クラブはウェストハムと予備交渉を開始しており、他のプレミアリーグクラブとの競争も予想される。彼の去就は数週間以内に明確になる見込み。

ユナイテッドはマーカス・ラッシュフォードの売却益で資金を調達したい考えだ。ラッシュフォードはW杯後の休暇を終え次第オールド・トラッフォードに復帰する予定だが、イングランド代表の戦績次第では8月半ばまで遅れる可能性もある。トッテナムもサマーヴィルに興味を示しており、ユナイテッドは迅速に行動しなければライバルに先を越されるリスクがある。それでも、ラッシュフォードがキャリック監督の下で残留する可能性は残っている。