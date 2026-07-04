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レアル・マドリードのMFオーレリアン・チュアメニは、ワールドカップ代表入りを逃したものの、依然としてマンチェスター・ユナイテッドの獲得候補上位に名を連ねる。
フェルナンデスの獲得に失敗したユナイテッド、今後の選択肢を検討中
今週、マテウス・フェルナンデスが8500万ポンドでトッテナムへ移籍したため、マンチェスター・ユナイテッドはMF補強候補を見直している。スカイ・スポーツによると、チュアメニとスコットが最優先で、フェリックス・ンメチャ、アユブ・ブアディ、サンダー・ベルゲも候補に挙げられている。
チュアメニに関しては、中盤再編中のレアル・マドリードも関心を示している。クラブは公式にチェルシーのエンツォ・フェルナンデス獲得を否定したが、ロドリには依然として興味がある。ただ、マンチェスター・シティは主将の残留を決意しており、新契約を準備している。
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ボーンマス、スコットの残留へ奮闘
チュアメニの獲得が難航した場合、マンチェスター・ユナイテッドはボーンマスのスコットを最優先の代替候補としている。2026年W杯イングランド代表入りをかろうじて逃したこの高評価MFには、すでにクラブが断固として売却を拒否しており、ボーンマスは今夏も放出するつもりはない。
クラブはプレミア強豪の引き抜きを避けるため、スコットとの新契約交渉を進めている。好調シーズンをさらに発展させるため、主力放出は断固拒否する構えだ。それでもユナイテッドは、彼を中盤強化の長期解決策と見て注目している。
ブアディとンメチャが代替候補として浮上
マンチェスター・ユナイテッドは北米開催のW杯でリールのブアディを注視。18歳のモロッコ代表はベスト16進出に貢献し、カナダ戦へ準備中だ。クラブ幹部は今週、追加調査を行ったと報じられている。
さらにユナイテッドは、ボルシア・ドルトムントのフェリックス・ンメチャやフルハムのサンダー・ベルゲなど、複数の候補をリストアップしている。
- AFP
サマービルが攻撃のターゲットをリードしている
今夏の補強は中盤が最優先だが、左ウイングの候補としてはクリセンシオ・サマーヴィルが依然としてマンチェスター・ユナイテッドの第一候補だ。クラブはウェストハムと予備交渉を開始しており、他のプレミアリーグクラブとの競争も予想される。彼の去就は数週間以内に明確になる見込み。
ユナイテッドはマーカス・ラッシュフォードの売却益で資金を調達したい考えだ。ラッシュフォードはW杯後の休暇を終え次第オールド・トラッフォードに復帰する予定だが、イングランド代表の戦績次第では8月半ばまで遅れる可能性もある。トッテナムもサマーヴィルに興味を示しており、ユナイテッドは迅速に行動しなければライバルに先を越されるリスクがある。それでも、ラッシュフォードがキャリック監督の下で残留する可能性は残っている。
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