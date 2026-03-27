Getty Images Sport
翻訳者：
レアル・マドリードのMFがベルナベウを去る見通しで、ラ・リーガのライバルチームへの移籍を強く望んでいる
ベルナベウでの最後の試合
2023年に契約延長に合意し、契約期間は2027年まで残っているにもかかわらず、このスペイン代表選手は、新たなスタートを切るのに今が適切な時期だと感じている。セバロスは現在、ふくらはぎの怪我からの回復の最終段階に専念しているが、その心はすでに未来に向けられている。 ジュード・ベリンガム、フェデリコ・バルベルデ、エドゥアルド・カマヴィンガらが名を連ねる中盤の序列に食い込むことができず、彼はチーム内のローテーションにおいて脇役的な存在にとどまっている。
- Getty Images Sport
レアル・マドリード、夏の移籍市場での放出に前向き
『マルカ』紙によると、レアル・マドリードは、適切なオファーが提示されれば、彼の移籍を容認する構えだ。フロレンティーノ・ペレス会長とホセ・アンヘル・サンチェス氏率いるクラブ首脳陣は、単に選手を手放すつもりはないが、売却によって人件費を削減し、ユースチームで活躍しているような新進気鋭の若手選手たちのために枠を確保できると認識している。
クラブ首脳陣は、セバロスが実質的にピークを過ぎた時期に入ろうとしていることを理解しており、契約状況を踏まえると、今夏が移籍金を回収できる最後の大きなチャンスとなる。両者の間には、関係がすでに終焉を迎えたという共通認識があり、きっぱりと決別することが関係者全員にとって最善の解決策であると見なされている。
ベティスは依然として憧れの移籍先だ
移籍先の候補としては、レアル・ベティスが有力視されている。セビリアを本拠地とするこのクラブは、古巣への愛着を隠したことのないセバロスにとって、感情的にも競技的にも最優先の選択肢であり続けている。しかし、この移籍は財政的な壁によって複雑化している。最終的な合意は、経済状況、ベティスの給与総額の上限、そしてマドリード側が、アンダルシアのクラブが現実的に支払える移籍金を交渉する意思があるかどうかにかかっている。
- Getty Images Sport
回復と最後の別れ
現時点では、この選手はシーズン終盤の数週間でチームに貢献できるよう、懸命にトレーニングに励んでいる。2月下旬に右ふくらはぎの筋肉損傷と診断された後、最近ではトップチームのグループに合流して部分的なトレーニングを再開した。完全なコンディションへの回復は目前に迫っているが、ピッチ上での彼の立場に大きな変化をもたらすことはなさそうだ。