レアル・マドリードのMFがベルナベウを去る見通しで、ラ・リーガのライバルチームへの移籍を強く望んでいる

『マルカ』紙によると、レアル・マドリードは、適切なオファーが提示されれば、彼の移籍を容認する構えだ。フロレンティーノ・ペレス会長とホセ・アンヘル・サンチェス氏率いるクラブ首脳陣は、単に選手を手放すつもりはないが、売却によって人件費を削減し、ユースチームで活躍しているような新進気鋭の若手選手たちのために枠を確保できると認識している。

クラブ首脳陣は、セバロスが実質的にピークを過ぎた時期に入ろうとしていることを理解しており、契約状況を踏まえると、今夏が移籍金を回収できる最後の大きなチャンスとなる。両者の間には、関係がすでに終焉を迎えたという共通認識があり、きっぱりと決別することが関係者全員にとって最善の解決策であると見なされている。