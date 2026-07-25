マドリードで8シーズンを過ごしたヴィニシウスは、契約残り12か月に入ったが、交渉は依然として難航している。レアル・マドリードは、来季に多額の忠誠ボーナスが発生するため、彼をフリーで失うリスクを避けたい。 『OK Diario』によると、原因は年俸2000万ユーロ（手取り）を要求するブラジル人選手と、給与構造を守るため提示をためらうクラブの溝だ。

2018年にフラメンゴから加入して以来、ヴィニシウスはクラブがタイトルから遠ざかる中でも一貫して活躍を続けている。 2025-26シーズンには公式戦22得点を挙げたが、チームはバルセロナに8ポイント差でラ・リーガ2位。2シーズン連続無冠に終わった。好調は代表でも続き、ブラジル代表として5試合4得点をマーク。しかしアンチェロッティ率いるチームはW杯16強でノルウェーに敗れた。