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レアル・マドリードのDFがバイエルン・ミュンヘン戦を欠場し、緊急搬送。その間に6kg減量。
重病でディフェンダーが離脱
アセンシオの胃腸炎は依然として治まっておらず、ミュンヘンでのバイエルン戦第2戦を欠場した。同選手は土曜朝、検査と治療のため病院へ向かった。このニュースはCOPEのミゲル・アンヘル・ディアスが最初に報じ、『AS』紙が確認した。
マドリード州で流行している強力なウイルスに感染したもので、同州では最近感染者が増加している。報道によると、病気に罹っているのは彼だけではなく、中でも彼の症状が治りにくいという。
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急激な体重減少と入院治療
マドリード側の発表によると、アセンシオは点滴治療のため入院を続けており、症状が落ち着けば退院する予定だ。感染力が強く選手に体調不良が出ているため、予防措置として入院は不可欠だ。
感染からわずか数日で6kg減量したため、回復には時間がかかり、来週火曜のアラベス戦出場は難しい。
隔離措置により、チーム内での感染拡大を防いだ
マドリードが欧州の重要試合のためミュンヘンへ遠征する直前、アセンシオがウイルスに感染した。感染拡大を避けるため、レアル・マドリードは彼をチームから隔離した。
この判断は正しかった。感染が拡大していれば、マドリードの戦力は大きく落ち込んでいただろう。
- AFP
マドリードの未来
アセンシオの今シーズンは波がある。ホイセン、ルディガー、ミリタオの負傷で出場機会は増えたが、スタメンの座は確保できていない。また、アルベロアとの不和噂も出たが、本人はSNSで即否定した。
今季は公式戦31試合に出場し、2ゴール1アシストを記録している。