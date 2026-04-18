アセンシオの胃腸炎は依然として治まっておらず、ミュンヘンでのバイエルン戦第2戦を欠場した。同選手は土曜朝、検査と治療のため病院へ向かった。このニュースはCOPEのミゲル・アンヘル・ディアスが最初に報じ、『AS』紙が確認した。

マドリード州で流行している強力なウイルスに感染したもので、同州では最近感染者が増加している。報道によると、病気に罹っているのは彼だけではなく、中でも彼の症状が治りにくいという。