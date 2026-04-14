レアル・マドリードの、キリアン・エムバペに偏りすぎた苛立たしい戦術方針は、同クラブをチャンピオンズリーグやリーガ・エスパニョーラで常に中位に甘んじるチームにしてしまう恐れがある

ルイス・エンリケ監督は、PSGでの最後のシーズンを迎えたムバッペに対し、前線からの守備の重要性を説く際、NBAのレジェンドであるマイケル・ジョーダンの例を挙げて有名になった。「マイケル・ジョーダンはチームメイト全員の股間を掴んで、とことん守備に徹していたんだ」とPSGの指揮官は語った。「率先して手本を示さなければならない。まずは人間として、そして選手としてな」

PSGの指揮官は、デンベレがチームの主力アタッカーとして起用された際にも、同様の助言を与えていた可能性がある。なぜなら、バルセロナで不振に陥っていたデンベレは、2024-25シーズンにリーグ・アンの巨人が歴史的な三冠を達成する中で、突如としてプレスの怪物へと変貌を遂げたからだ。 デムベレは初のバロンドールを受賞したが、一方のムバッペは2025年の投票で7位に終わった。パリからマドリードに移籍した後、ルイス・エンリケの言葉をすっかり忘れてしまったかのようだった。

ムバッペは、チームメイトほど懸命に働く必要はないと考えているようだ。3月の代表戦期間中に『The Bridge』ポッドキャストで、彼は次のように認めた。「僕は他の選手より守備を少し怠りがちで、それが時に問題になることもある。確かに僕は守備をあまりしないが、いざやるとチームに大きな影響を与えることに気づいている。 レアル・マドリードでは、僕が守備に回ると、他の選手たちもみんな守備に回っているのがわかるんだ。」

まさにその態度こそが、彼がこれまで一度もバロンドールやチャンピオンズリーグを制覇できていない理由だ。プレーのその側面を改善するために一丸となって努力する代わりに、ムバッペは責任を転嫁している。彼は要するに、レアルの他の選手たちが皆、身を粉にして走り続ければ、自分の怠慢は問題にならないと示唆しているのだ。

彼がどう言い繕おうと、それは重大な問題だ。マドリードのプレス対策が簡単に破られるのは、ムバッペが相手へのプレスを怠り、守備に戻ろうともしないからだ。さらに懸念されるのは、レアルがボールを持った際、彼がセンターフォワードとしての役割を果たしていないことだ。クラブの最後の偉大な「9番」であるカリム・ベンゼマが見事にこなしていたようにペナルティエリアへ攻め込むのではなく、サイドへ広がってしまうのだ。