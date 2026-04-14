レアル・マドリードの、キリアン・エムバペに偏りすぎた苛立たしい戦術方針は、同クラブをチャンピオンズリーグやリーガ・エスパニョーラで常に中位に甘んじるチームにしてしまう恐れがある

これらは、彼がPSGで毎年記録してきた世界トップクラスの数字そのものであり、ムバッペが同世代で最も決定力のある選手の一人であることに異論の余地はない。彼はゴールを目前にすると容赦なく、超人的なスピード、パワー、敏捷性を駆使してディフェンダーを自由自在に振り切り、しばしば独力でチャンスを作り出す。
しかし残念なことに、ムバッペの名声が高まるにつれ、彼のエゴも肥大化していった。 27歳の彼は、自分が主役でなければ完全に満足することはなく、マドリードにとって最も貴重な戦力であるため、クラブは彼に迎合している。ムバッペはパルク・デ・プランス在籍中、ネイマールやウスマン・デンベレといった選手たちの二番手になることを決して受け入れず、サンティアゴ・ベルナベウでもヴィニシウス・ジュニオールやジュード・ベリンガムよりも優先される特別な地位を要求し続けている。
PSGが初優勝を果たしたのは、ムバッペが去った後だったのは偶然ではない。彼はチームを単調にしすぎてしまった。これは現在レアルが直面しているのと同じ問題だ。現状を変えなければ、近い将来、国内でも欧州でも二流チームに転落する危険性が現実のものとなるだろう。