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Kylian Mbappe Real Madrid GFXGOAL
James Westwood

翻訳者：

レアル・マドリードの、キリアン・エムバペに偏りすぎた苛立たしい戦術方針は、同クラブをチャンピオンズリーグやリーガ・エスパニョーラで常に中位に甘んじるチームにしてしまう恐れがある

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バイエルン 対 レアル・マドリー
バイエルン
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個人としての視点から見れば、2024年にキリアン・エムバペがレアル・マドリードへフリー移籍したことは、大成功を収めている。この貪欲なフランス人FWは、レアル・マドリードでの最初の97試合で驚異的な83ゴールを記録しており、そのうち今シーズンの全大会通算では39ゴールを挙げている。この数字は、欧州の主要5リーグの全選手の中で、バイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインに次ぐ記録である。

これらは、彼がPSGで毎年記録してきた世界トップクラスの数字そのものであり、ムバッペが同世代で最も決定力のある選手の一人であることに異論の余地はない。彼はゴールを目前にすると容赦なく、超人的なスピード、パワー、敏捷性を駆使してディフェンダーを自由自在に振り切り、しばしば独力でチャンスを作り出す。

しかし残念なことに、ムバッペの名声が高まるにつれ、彼のエゴも肥大化していった。 27歳の彼は、自分が主役でなければ完全に満足することはなく、マドリードにとって最も貴重な戦力であるため、クラブは彼に迎合している。ムバッペはパルク・デ・プランス在籍中、ネイマールやウスマン・デンベレといった選手たちの二番手になることを決して受け入れず、サンティアゴ・ベルナベウでもヴィニシウス・ジュニオールやジュード・ベリンガムよりも優先される特別な地位を要求し続けている。

PSGが初優勝を果たしたのは、ムバッペが去った後だったのは偶然ではない。彼はチームを単調にしすぎてしまった。これは現在レアルが直面しているのと同じ問題だ。現状を変えなければ、近い将来、国内でも欧州でも二流チームに転落する危険性が現実のものとなるだろう。

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025-26Getty

    絶好調ぶりやロナウドとの比較

    ムバッペの功績を正当に評価しないのは不公平だろう。彼はシーズン前半、ほぼ止められないほどの活躍を見せた。27ゴールを記録し、そのうち4ゴールはチャンピオンズリーグのオリンピアコス戦で決めたもので、レアルに4-3の劇的な勝利をもたらした。また、10月のバルセロナとの「エル・クラシコ」では先制ゴールを決め、2-1での勝利に貢献。これにより、レアルはリーガ・エスパニョーラ開幕10試合を終えて首位を5ポイント差で独走することとなった。

    その頃、ベルナベウのアイコンであるクリスティアーノ・ロナウドとの比較が相次ぎ、ムバッペは謙虚な反応を見せた。「自分の道を歩みたい。クリスティアーノと同じ文脈で語られること自体が光栄だが、僕はただ自分の道を切り開き、チームを助け、できるだけ多くのタイトルを勝ち取りたい」と彼は『マルカ』紙に語った。

    2026年のレアル・マドリードのラ・リーガ残り8試合で、ムバッペはさらに8ゴールを挙げたが、成績が低迷し始めたことで、彼が本当にチームに貢献しているのかという議論が再燃した。シャビ・アロンソ率いるチームは、その8試合のうちわずか4勝しか挙げられず、バルセロナに猛追を許し、優勝争いの主導権を握られてしまった。


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  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty

    アルベロア監督の下での大幅な不振

    1月12日、膝の負傷でムバッペが欠場したバルセロナとのスペイン・スーパーカップ決勝で敗れ、失望を味わった後、アロンソ監督は解任され、レアルはカスティージャの監督を務めていたアルバロ・アルベロアを即座にトップチームの指揮官に昇格させた。しかし、この監督交代もクラブの低迷を食い止めるには至らなかった。

    現在、リーガ・エスパニョーラは残り7試合となった時点でバルセロナが首位を9ポイント差で独走している一方、レアルはバイエルン・ミュンヘンとのチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦をホームで1-2と落としたため、準決勝進出に向けて厳しい戦いを強いられている。 アルベロア監督は直近4試合でわずか1勝しか挙げられておらず、マヨルカ戦で2-1で逆転負けを喫した試合が最悪の局面となった。また、ムバッペの調子は急降下している。

    『ディアリオ・AS』によると、彼は直近7試合でわずか1ゴールしか記録しておらず、シュート成功率は2025-26シーズンの最高値である25％から4％へと急落している。レアルにとって最悪のタイミングで、ムバッペは決定力を失ってしまったようだ。

    実際、金曜日にベルナベウで行われたジローナ戦での期待外れの1-1の引き分けでは、このワールドカップ優勝者は、期待ゴール数（xGOT）の合計がわずか0.14にとどまった。また、20回のボールロストを犯し、17回の地上での1対1の競り合いのうちわずか4回しか勝てず、効果的なプレーの繋ぎや、ボールを持っていない時の重要な貢献もできなかった。

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    より良いシステムの片鱗

    とはいえ、アルベロア監督率いるレアルにとって、すべてが悪いことばかりだったわけではない。2月下旬から3月下旬にかけて、チームは7試合中6勝を挙げ、チャンピオンズリーグではベンフィカとマンチェスター・シティをホーム・アウェイ両方で下し、リーガ・エスパニョーラではエルチェに4-1で大勝した。注目すべきは、この期間、ムバッペが膝の軽い捻挫の治療を受けて欠場していたことだ。

    また、レアルはアトレティコ・マドリードとのスリリングなダービー戦を3-2で制したが、この試合でムバッペは途中出場し、最後の26分間しかプレーしなかった。アルベロア監督はフォーメーションを4-3-3から、ヴィニシウスとブラヒム・ディアスを最前線に据えたよりコンパクトな4-4-2に変更し、レアルは即座にバランスの取れたチームへと生まれ変わった。

    広範囲に攻撃を展開する中、ヴィニシウスはバロンドール投票で2位となった2023-24シーズンの水準を取り戻し、フェデリコ・バルベルデはあらゆるチャンスでペナルティエリアへ切り込み、オーレリアン・チュアメニがそれを印象的にサポートした。守備面でも誰一人として不備は見られなかった。

    つまり、レアルはチームとして機能していたが、これはムバッペがピッチに立っている時には決して見られない光景だ。アルベロア監督はマヨルカやジローナ戦では、いかなる犠牲を払ってもムバッペにボールを供給するという戦術に戻ったが、その結果、ロス・ブランコスは6ポイント獲得のチャンスを逃し、1ポイントしか得られなかった。相手チームがフランス代表選手への供給を遮断した時、あるいは彼がゴール前で調子を落とす日（その頻度は増している）には、彼らにはプランBが存在しないのだ。

  • mbappe(C)Getty Images

    大一番で崩れる

    ムバッペが44ゴールを記録したにもかかわらず、マドリードは彼のデビューシーズンに主要タイトルを獲得できなかった。彼はリーガ・エスパニョーラだけで31ゴールを挙げたが、これはレアルの最終得点78の半分近くに過ぎず、前シーズンにタイトルを獲得した際のチーム総得点より9点少なかった。

    重要な一戦でもチームは崩れた。チャンピオンズリーグ準々決勝でアーセナルに合計スコア5-1で敗れた際、ムバッペは全く存在感を示せなかった。また、最初の4回の「エル・クラシコ」で5ゴールを挙げたものの、そのすべてでバルセロナが勝利を収めた。レアルは、記録を更新する15度目の欧州制覇をもたらした戦術を捨て、ムバッペの魔法のような瞬間を盲目的に頼りにして勝利を掴もうとした。

    その傾向は今シーズンも続いており、ムバッペの活躍は散発的なものに留まっている。バルサやアトレティコ戦ではより多くのゴールを挙げ、チャンピオンズリーグのバイエルン戦の第1戦ではチームに命綱となるゴールを決めたが、リーグ戦のリヴァプール戦で0-1とリードを許した際、ムバッペは目立たないプレーに終始し、枠内シュートを1本も放つことができなかった。

    レアルが苦境に立たされた際、ムバッペは往々にして萎縮してしまう。特に2月のオサスナ戦（アウェイで1-2の敗戦）でのパフォーマンスは酷く、期待ゴール（xG）は0.3にとどまり、ドリブル成功も守備への貢献も皆無だった。

    厳しい現実として、ムバッペの加入以来、レアルは後退している。現在、バルセロナはラ・リーガで断トツの最強チームであり、宿敵が軌道修正できなければ、彼らは王朝を築き上げる可能性さえある。

  • Kylian Mbappe Luis Enrique PSG 2025Getty Images

    怠惰な考え方

    ルイス・エンリケ監督は、PSGでの最後のシーズンを迎えたムバッペに対し、前線からの守備の重要性を説く際、NBAのレジェンドであるマイケル・ジョーダンの例を挙げて有名になった。「マイケル・ジョーダンはチームメイト全員の股間を掴んで、とことん守備に徹していたんだ」とPSGの指揮官は語った。「率先して手本を示さなければならない。まずは人間として、そして選手としてな」

    PSGの指揮官は、デンベレがチームの主力アタッカーとして起用された際にも、同様の助言を与えていた可能性がある。なぜなら、バルセロナで不振に陥っていたデンベレは、2024-25シーズンにリーグ・アンの巨人が歴史的な三冠を達成する中で、突如としてプレスの怪物へと変貌を遂げたからだ。 デムベレは初のバロンドールを受賞したが、一方のムバッペは2025年の投票で7位に終わった。パリからマドリードに移籍した後、ルイス・エンリケの言葉をすっかり忘れてしまったかのようだった。

    ムバッペは、チームメイトほど懸命に働く必要はないと考えているようだ。3月の代表戦期間中に『The Bridge』ポッドキャストで、彼は次のように認めた。「僕は他の選手より守備を少し怠りがちで、それが時に問題になることもある。確かに僕は守備をあまりしないが、いざやるとチームに大きな影響を与えることに気づいている。 レアル・マドリードでは、僕が守備に回ると、他の選手たちもみんな守備に回っているのがわかるんだ。」

    まさにその態度こそが、彼がこれまで一度もバロンドールやチャンピオンズリーグを制覇できていない理由だ。プレーのその側面を改善するために一丸となって努力する代わりに、ムバッペは責任を転嫁している。彼は要するに、レアルの他の選手たちが皆、身を粉にして走り続ければ、自分の怠慢は問題にならないと示唆しているのだ。

    彼がどう言い繕おうと、それは重大な問題だ。マドリードのプレス対策が簡単に破られるのは、ムバッペが相手へのプレスを怠り、守備に戻ろうともしないからだ。さらに懸念されるのは、レアルがボールを持った際、彼がセンターフォワードとしての役割を果たしていないことだ。クラブの最後の偉大な「9番」であるカリム・ベンゼマが見事にこなしていたようにペナルティエリアへ攻め込むのではなく、サイドへ広がってしまうのだ。

  • mbappe-kane(C)Getty Images

    ケインに影を薄くされた

    水曜日の夜、ムバッペは、ジローナ戦で負った深刻な頭部の切り傷から回復できれば、ハリー・ケインという優れたセンターフォワードを凌駕しようと、再び苦戦を強いられることになるだろう。ケインは、バイエルンがベルナベウでレアルを圧倒できた主な要因であり、それは2-1の勝利を決定づけたペナルティエリア外からの見事なシュートだけによるものではない。

    イングランド代表キャプテンは、バイエルンの先制点につながる場面でセルジュ・ニャブリと見事な連携を見せ、他にも決定的なチャンスを1つ作り出し、いつものように献身的なプレーで10.5キロメートルを走り回った。一方、ムバッペの走行距離はわずか9.3キロメートルにとどまった。バイエルンは、ケインがボールを持っていない時にもしっかりと働き、チームの主力得点源かつチャンスメーカーとして頼りになることを確信している。

    これとは対照的に、ムバッペは「一瞬の輝き」がすべてだ。彼は一瞬で試合の流れを変えることができるが、その輝きと同じくらい、人々を苛立たせることもある。ストライカーとしての天性の感覚が欠けているわけではない。バイエルン戦の終盤、トレント・アレクサンダー＝アーノルドのクロスをファーサイドへ素晴らしい走り込みで決めたように。ただ、彼がそのようなポジションに身を置く頻度が十分ではないだけだ。

    アルベロア監督には、ムバッペを先発起用する義務はない。ディアスやアルダ・ギュレルを中央に配置したり、ゴンサロ・ガルシアを起用したりすれば、レアルはより効率的に機能するだろう。モナコの下部組織出身であるムバッペの契約残日数をカウントダウンする新設ウェブサイトが示す通り、多くのマドリスタは、彼がしばらくベンチに回されることをむしろ歓迎するかもしれない。

    ムバッペには現実を直視する必要がある、それは間違いない。もしレアルが再びチャンピオンズリーグの準々決勝で敗退すれば、クラブは彼に現実を突きつけるか、あるいは新たなエースを探し始めることを余儀なくされるかもしれない。

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