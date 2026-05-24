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Villarreal CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

レアル・マドリードの「ガラクティコ」キリアン・エムバペが、過去38年間でクリスティアーノ・ロナウドとリオネル・メッシのみが達成した偉業を成し遂げた。

キリアン・エンバペ
クリスティアーノ・ロナウド
リオネル・メッシ
レアル・マドリー
ラ・リーガ

キリアン・エムバペは、レアル・マドリードがアスレティック・ビルバオに勝利した最終戦で得点を挙げ、2年連続でピチーチ賞を獲得した。このフランス人FWは、過去38年間のラ・リーガでクリスティアーノ・ロナウドとリオネル・メッシしか達成していなかった偉業に並んだ。

  • ムバッペが再びピチーチ王者に

    シーズン最終戦のレアル・マドリード対アスレティック・クラブ戦（4-2でレアル勝利）で得点を挙げたムバッペが、2025-26シーズンのピチーチ賞を獲得した。このゴールでリーグ通算25得点とし、23ゴールのマジョルカ・ムリキを退けた。 3位はオサスナのアンテ・ブディミル（17ゴール）、バルセロナのフェラン・トーレスとラミネ・ヤマルはそれぞれ16ゴールだった。また、 Mbappeはシュート数でも63本でリーグトップとなり、攻撃面で大きな影響力を示した。ムリキは50本、チームメイトのヴィニシウス・ジュニアは46本だった。

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  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    ムバッペがスペインのエリート集団に加わる

    今回の得点王獲得で、ムバッペはラ・リーガ史上屈指の選手に仲間入りした。 昨季31得点を挙げピチーチ賞を獲得したフランス人選手は、今季も得点を量産しタイトルを防衛。レアル・マドリードでは2014、2015年のロナウド以来、2年連続受賞となった。過去38年間で2年連続達成はメッシなどわずか数名だけだ。

  • 困難なシーズンを、感極まる別れの場面が覆い隠した

    レアル・マドリードの今シーズン最終戦は、サンティアゴ・ベルナベウで感動的な別れの一幕が繰り広げられた。ダニ・カルバハルはクラブでの最後の試合でスタンディングオベーションを受け、ダヴィド・アラバもスペインの首都でのプレーに幕を閉じた。

    チームはタイトルを獲得できなかったが、ムバッペは2年連続でピチーチ賞に輝き、世界屈指のフォワードであり、クラブの将来を担うことを示した。

  • Bellingham Mbappe ViniciusGetty Images

    マドリードでモウリーニョの時代が始まろうとしている

    サンティアゴ・ベルナベウは新時代へ。ジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリード復帰が噂される。ポルトガル人監督は、再びタイトルを争えるチーム再建という課題に直面する。攻撃力は高いながら結果が出なかったため、ムバッペとビニシウスのバランス見極めが急務だ。リーガで存在感を示したムバッペは、来季個人成績をタイトルへ結びつけることを目指す。