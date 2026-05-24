レアル・マドリードの「ガラクティコ」キリアン・エムバペが、過去38年間でクリスティアーノ・ロナウドとリオネル・メッシのみが達成した偉業を成し遂げた。

レアル・マドリードの今シーズン最終戦は、サンティアゴ・ベルナベウで感動的な別れの一幕が繰り広げられた。ダニ・カルバハルはクラブでの最後の試合でスタンディングオベーションを受け、ダヴィド・アラバもスペインの首都でのプレーに幕を閉じた。

チームはタイトルを獲得できなかったが、ムバッペは2年連続でピチーチ賞に輝き、世界屈指のフォワードであり、クラブの将来を担うことを示した。