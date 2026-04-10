レアル・マドリードの高額移籍噂 despite, バイエルン首脳はマイケル・オリゼの退団を否定。

エベル氏は、クラブがオリゼをヴィンセント・コンパニ監督の下で育てるチームの基盤と位置づけていると強調した。インタビューで彼は「我々は長期プロジェクトを進めており、マイケルは居心地が良く、このチームが成功すると確信している」と語った。スポーツディレクターは、現在の環境が彼の成長に最適だと確信している。

同時に、バイエルンの首脳は、スター選手を引き留められるかはピッチでのパフォーマンス次第とも語った。彼は「このままのサッカーを続ければ、他の選択肢はない」と結んだ。