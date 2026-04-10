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レアル・マドリードの高額移籍噂 despite, バイエルン首脳はマイケル・オリゼの退団を否定。
エベルは、獲得に興味を示したクラブに断固として「ノー」と言った。
アリアンツ・アレーナから明確なメッセージが発信された。オリゼは売却しない。スカイ・ドイツのインタビューで、バイエルンのスポーツディレクターは、ベルナベウやアンフィールドへの移籍噂がある同選手について問われた。
エベルは「移籍の可能性？いいえ、単純明快。ノーです」と断言。この回答で、ライバルクラブの望みはほぼ消えた。
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レアル・マドリードの巨額オファーが拒否された
24歳のオリゼ獲得に最も熱心と報じられているのがマドリードだ。レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は、最大1億6500万ユーロ（約1億4400万ポンド、1億9400万ドル）のオファーを承認する用意があるとされる。
しかしバイエルンは動じず、内部では「いくら積まれても売却はあり得ない」との結論が出たという。この強硬な姿勢は、オリゼがクラブの将来に不可欠であることを示している。
ミュンヘンでの長期プロジェクト
エベル氏は、クラブがオリゼをヴィンセント・コンパニ監督の下で育てるチームの基盤と位置づけていると強調した。インタビューで彼は「我々は長期プロジェクトを進めており、マイケルは居心地が良く、このチームが成功すると確信している」と語った。スポーツディレクターは、現在の環境が彼の成長に最適だと確信している。
同時に、バイエルンの首脳は、スター選手を引き留められるかはピッチでのパフォーマンス次第とも語った。彼は「このままのサッカーを続ければ、他の選択肢はない」と結んだ。
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オリゼ獲得の舞台裏
将来を見据える一方で、エベルはオリゼが当初からスムーズにクラブに溶け込んだと振り返った。彼は最初の交渉が驚くほどスムーズで、それがオリゼがドイツで幸せに過ごす土台になったと語った。「最初の会話はすごくリラックスした雰囲気でした。関係者全員と電話でスポーツについて多くを話し合いました」とスポーツディレクターは述べた。
この契約が短期間で成立したことは、今もクラブの誇りだ。エベルは「マイケルがバイエルンでプレーすると聞いてすぐに話し合い、すべてがスムーズだった」と結んだ。