レアル・マドリードの騒動の中、ジュード・ベリンガムに逃げ場なし。イングランド代表は、サンティアゴ・ベルナベウに「団長」として復帰したジョゼ・モウリーニョを迎える。

ベリンガムは長期にわたる肩の故障手術から回復が遅れ、今シーズンの国内リーグ開幕に間に合わなかった。夏のプレシーズン練習を欠席したため、コンディションを取り戻す必要があった。

試合勘を取り戻すには時間がかかった。2月1日のラージョ・バジェカーノ戦ではハムストリングを痛め、涙を流しながらピッチを去った。

リーグ最終3試合で2得点を挙げたが、それでも代表の先発を確約できるかは不透明だった。

代表では、アストン・ヴィラのモーガン・ロジャースやプレミア制覇のアーセナルで輝いたエベレチ・エゼとポジションを争う。トゥヘル監督は、少なくとも公には「10番」の候補を明言していない。

代表だけでなく、マドリードの騒動も気がかりだ。63歳の“特別なもの”モウリーニョが古巣に帰還し、衝撃を与えた。

「スペシャル・ワン」を自称する63歳の指揮官は、2年間タイトルから遠ざかるチームを再生しつつ、キリアン・エムバペやヴィニシウス・ジュニオールらのエゴをうまくマネジメントする必要がある。