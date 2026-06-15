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レアル・マドリードの騒動の中、ジュード・ベリンガムに逃げ場なし。イングランド代表は、サンティアゴ・ベルナベウに「団長」として復帰したジョゼ・モウリーニョを迎える。
2025-26シーズン、ベリンガムは怪我でレアル・マドリードでの活躍を阻まれた。
ベリンガムは長期にわたる肩の故障手術から回復が遅れ、今シーズンの国内リーグ開幕に間に合わなかった。夏のプレシーズン練習を欠席したため、コンディションを取り戻す必要があった。
試合勘を取り戻すには時間がかかった。2月1日のラージョ・バジェカーノ戦ではハムストリングを痛め、涙を流しながらピッチを去った。
リーグ最終3試合で2得点を挙げたが、それでも代表の先発を確約できるかは不透明だった。
代表では、アストン・ヴィラのモーガン・ロジャースやプレミア制覇のアーセナルで輝いたエベレチ・エゼとポジションを争う。トゥヘル監督は、少なくとも公には「10番」の候補を明言していない。
代表だけでなく、マドリードの騒動も気がかりだ。63歳の“特別なもの”モウリーニョが古巣に帰還し、衝撃を与えた。
「スペシャル・ワン」を自称する63歳の指揮官は、2年間タイトルから遠ざかるチームを再生しつつ、キリアン・エムバペやヴィニシウス・ジュニオールらのエゴをうまくマネジメントする必要がある。
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ベリンガムは、レアル・マドリードとイングランド代表で実力を示さなければならない。
「ガラクティコス」がひしめく環境での絶え間ない騒動がベリンガムにとってプラスになっていないのではないかという問いに対し、元イングランド代表MFのリードは、英国を代表するスポーツ記念品専門オークション会社BUDDSが主催する世界最大級のワールドカップをテーマにしたオークションの場で、GOALに対し次のように語った。「その答えはピッチの上でしか出せない。ピッチに立てば、逃げ場はない。
「彼の才能は誰もが知っている。言葉ではなくピッチで証明するしかない。彼には必要なすべてがある。あとは安定したパフォーマンスを示すだけだ。その方法は、彼が自分で見つけるべきだ。」
ベリンガムは「スペシャル・ワン」ことモウリーニョの指導で輝けるか？
選手統率に定評のあるモウリーニョは、ベリンガムを早く自分の戦術に馴染ませたいと考えている。チェルシー時代にはランパードを世界屈指の得点力を持つMFに育てた。彼はもう一人の攻撃的イングランド代表にも同じ成果を挙げられるか。
リードはこう補足する。「ベリンガムには必要な資質がすべてある。誰が何を言おうが、最後はピッチで証明するしかない。彼にはその力がある」
- BUDDS Auctions
ベリンガムは現在、イングランド代表としての2026年ワールドカップ出場に注力している
ベリンガムは2026年のワールドカップでもイングランド代表として活躍し、その点をさらに際立たせられるだろう。ユーロ2024のスロバキア戦で「who else」のゴールセレブレーションを見せたように、彼は今も「スリー・ライオンズ」の勝敗を左右する存在だ。北米の舞台でも、成功と失敗を分ける鍵となるかもしれない。
もし今夏、60年の苦悩に終止符を打てば、彼は不滅の英雄となる。1966年にその地位を確立したマーティン・ピーターズとアラン・ボールのユニフォームもまもなくオークションに登場する。ベリンガムも将来、同じ注目を集めるかもしれない。
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