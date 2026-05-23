スペイン首都への移籍が噂される中、ヒュルマンドがコメントした。プリメイラ・リーガで好調を維持するスポルティングCPの主将で、来季中盤の戦力刷新を狙うレアル・マドリードも注目している。

本人は「レアル・マドリードのようなクラブから興味を持たれるのは名誉だ。だが私はスポルティングを愛し、今は明日の試合に集中している。試合後に将来について話す」と語った。 先発については練習は順調だが、判断は監督次第だ」と語った。