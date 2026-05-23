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レアル・マドリードの関心に「大きな名誉」とスポルティングCP主将
デンマークのスター選手、ベルナベウ移籍の噂に光栄に思う
スペイン首都への移籍が噂される中、ヒュルマンドがコメントした。プリメイラ・リーガで好調を維持するスポルティングCPの主将で、来季中盤の戦力刷新を狙うレアル・マドリードも注目している。
本人は「レアル・マドリードのようなクラブから興味を持たれるのは名誉だ。だが私はスポルティングを愛し、今は明日の試合に集中している。試合後に将来について話す」と語った。 先発については練習は順調だが、判断は監督次第だ」と語った。
- AFP
モウリーニョがレアル・マドリード復帰で最優先する選手
26歳のヒュルマンドへの関心が高まっている。ジョゼ・モウリーニョのベルナベウ復帰報道と時期が重なる。モウリーニョは、後任の監督に就任した場合、中盤の要としてヒュルマンドを理想視しているという。獲得には、レアル・マドリードがスポルティングCPに約5000万ユーロの移籍金を支払う必要があるとされる。
スポルティングのルイ・ボルジェス監督も「ヒュルマンの才能を考えれば当然」と語った。 ボルジェス監督は「レアル・マドリードがヒュルマンドに興味を示すのは当然だ。彼は素晴らしい選手で、スポルティングでの活躍は目覚ましい。ビッグクラブが注目しても驚かない。我々の成果が認められた証拠であり、リーダーとして嬉しい」と語った。
試合終了のホイッスルが鳴って決着がついた
称賛の声にもかかわらず、ヒュルマンドは目の前の課題に集中すると語った。スポルティングは日曜にタッサ・デ・ポルトガル決勝（対トレエンセ）を控え、彼はシーズン終了まで移籍判断はしないと強調した。
キャプテンは個人的な移籍話よりタイトル獲得が重要だと強調し、「今は自分の将来を語るべきではない。明日の試合に集中しなければならない。今シーズンはまだタイトルがない。それが最も大切だ。将来についてはシーズン最終戦後に話す」と語った。
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マドリードの変革の夏
国内リーグと欧州大会で結果が出なかった2シーズンを受け、マドリードは転換期に差し掛かっている。フロレンティーノ・ペレス会長はチーム再建を推進するとされ、ヒュルマンドは中盤に長期的な安定をもたらす期待されている。
モウリーニョ監督の就任やレジェンド・クロースのコーチングスタッフ入りも噂され、ベルナベウでは広範囲な組織改革が予想される。ラ・リーガとチャンピオンズリーグでの覇権奪還を目指すクラブにとって、ヒュルマンの加入は新時代の幕開けを告げるものとなるだろう。