数日前、『レキップ』紙は、ドイツの最多優勝クラブが、所属するフランス人スーパースターに新たな大型契約を提示し、秋までに契約延長を発表する意向と報じた。
だが移籍専門ジャーナリストのニコロ・シラ氏によると、手続きは前倒しされ、ワールドカップ直後に始まる見込みだ。当初は2027年まで契約のあるハリー・ケインの延長が優先されていたが、状況は変化。レアル・マドリードの接近を阻む狙いもある。
数日前、『レキップ』紙は、ドイツの最多優勝クラブが、所属するフランス人スーパースターに新たな大型契約を提示し、秋までに契約延長を発表する意向と報じた。
だが移籍専門ジャーナリストのニコロ・シラ氏によると、手続きは前倒しされ、ワールドカップ直後に始まる見込みだ。当初は2027年まで契約のあるハリー・ケインの延長が優先されていたが、状況は変化。レアル・マドリードの接近を阻む狙いもある。
バイエルンはオリゼの売却を否定し、2億ユーロ超の提示でも放さない姿勢を示している。それでもレアル・マドリードは引き下がらず、ここ数日オリゼ側と接触したと『AS』紙編集長ホセ・フェリックス・ディアスが報じた。
『レキップ』によると、オリゼは今夏のW杯後に契約を2年延長し2031年までサイン。その後、ケインと並んでクラブ最高年俸となる見込みだ。
現在24歳のオリゼは、2024年夏にクリスタル・パレスから5100万ユーロで移籍し、年俸1200万ユーロ（ボーナス込みで最大1600万ユーロ）を得ている。新契約で年俸は少なくとも2倍となり、ケインやジャマル・ムシアラ（2500万ユーロ）並みの待遇になる。
さらに契約延長ボーナスも支払われる見込みで、Bild紙は1年以上前にアルフォンソ・デイヴィスが受けた2200万ユーロと同程度と推測。だがその投資は、いまだ成果に結びついていない。
ミュンヘンで不動のレギュラーだったデイヴィスは、高額契約直後に前十字靭帯を断裂。その後も筋肉系のけがが相次いだ。母国開催のワールドカップでは開幕戦を欠場し、グループリーグ残り2試合の出場も不透明だ。 一方、バイエルンは後継としてフランクフルトのナサニエル・ブラウンに興味を示し、移籍金は6000万ユーロ以上と報じられている。
一方、オリゼはバイエルンで不可欠な存在だ。名誉会長ヘーネスが「売却禁止」と明言したほか、加入後107試合で42得点54アシストをマークしている。 フランス代表でも不可欠で、W杯セネガル戦ではムバッペの先制をアシストし価値を証明した。
それでも、オリゼが成長続けるには移籍が必要との見方もあるが、退任するフランス代表ディディエ・デシャン監督は「バイエルンに残っても成功は続く」と否定した。
「ヴィンセント・コンパニー監督の下でマイケルは著しく成長した。効率性、気概、個性を示し、素晴らしいシーズンを送った」と代表監督は語り、「彼は驚異的に成長した」と結んだ。