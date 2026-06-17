バイエルンはオリゼの売却を否定し、2億ユーロ超の提示でも放さない姿勢を示している。それでもレアル・マドリードは引き下がらず、ここ数日オリゼ側と接触したと『AS』紙編集長ホセ・フェリックス・ディアスが報じた。

『レキップ』によると、オリゼは今夏のW杯後に契約を2年延長し2031年までサイン。その後、ケインと並んでクラブ最高年俸となる見込みだ。

現在24歳のオリゼは、2024年夏にクリスタル・パレスから5100万ユーロで移籍し、年俸1200万ユーロ（ボーナス込みで最大1600万ユーロ）を得ている。新契約で年俸は少なくとも2倍となり、ケインやジャマル・ムシアラ（2500万ユーロ）並みの待遇になる。

さらに契約延長ボーナスも支払われる見込みで、Bild紙は1年以上前にアルフォンソ・デイヴィスが受けた2200万ユーロと同程度と推測。だがその投資は、いまだ成果に結びついていない。