レアル・マドリードの若手選手チアゴ・ピタルチは、スペインとモロッコの争奪戦の中で、代表としての将来について具体的な決断を下したようだ

ピタルチにとって、この台頭はバルデベバスでの長年にわたる努力の賜物だ。このミッドフィールダーはクラブでも代表でも絶好調を維持しており、アルベロアからも称賛を受けている。自身の成長を振り返り、ピタルチは次のように語った。「本当に幸せです。 クラブでも代表でも、まさに夢のような日々を送っています。サッカーを始めたその日から、この瞬間を目指して努力してきました。これが私の夢です。トレーニングでも、試合でも、毎日その夢のために戦ってきました。そして今、それが現実になっています。」