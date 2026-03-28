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レアル・マドリードの若手選手チアゴ・ピタルチは、スペインとモロッコの争奪戦の中で、代表としての将来について具体的な決断を下したようだ
アルベロアの指導の下で台頭する
ピタルチは今シーズン、マドリードのチーム内で彗星のごとく頭角を現した。アルバロ・アルベロアの指導の下、この18歳のミッドフィールダーはトップチームでのチャンスを掴み、チーム内の相次ぐ負傷者という状況も追い風となり、スタメンの定位置を確保した。その卓越した技術とボールさばきの成熟度は、マドリードのコーチ陣を感嘆させただけでなく、各国代表からの注目も集めることとなった。 最終的にモロッコ代表を選択したブラヒム・ディアスと同様の状況下で、モロッコ代表はピタルチの動向を注視し、彼を自国代表に招き入れるべく働きかけていた。
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スペイン連盟への明確なメッセージ
スペインサッカー連盟（RFEF）の関係者を喜ばせる重要な動きとして、このマドリード所属のMFは、スペイン代表としてプレーしたいという意欲を公に表明した。最近のU-21代表招集や今後の展望について語る中で、彼のその目標への献身ぶりがうかがえた。 同連盟の公式メディアとのインタビューで、この若き選手は野心を隠すことなく、「私の夢？ A代表デビューを果たし、タイトルを獲得することです」と語った。実際、ピタルチは「私がここにいるのは、頂点に立ちたいから。一歩ずつ」と述べ、スペイン代表の階層を登り詰める決意を示している。
モロッコの失敗に終わった親善攻勢
モロッコは、家族のルーツを通じて同国代表としての出場資格を持つこのマドリードの育成出身選手を獲得すべく、執念を見せてきた。 モロッコ代表陣営の著名人たちがこの獲得活動に加わっており、元セビージャのゴールキーパーで現在はアル・ヒラルに所属するボノも、このミッドフィールダーに北アフリカの国を選ぶよう説得しようと、最近発言した。エクアドル戦の後、彼は次のように述べた。「我々は彼を両手を広げて歓迎する。彼にはここにもスペインにも家族がいる。彼は自分の本心に従うだろう。」
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マドリードで夢のような生活を送る
ピタルチにとって、この台頭はバルデベバスでの長年にわたる努力の賜物だ。このミッドフィールダーはクラブでも代表でも絶好調を維持しており、アルベロアからも称賛を受けている。自身の成長を振り返り、ピタルチは次のように語った。「本当に幸せです。 クラブでも代表でも、まさに夢のような日々を送っています。サッカーを始めたその日から、この瞬間を目指して努力してきました。これが私の夢です。トレーニングでも、試合でも、毎日その夢のために戦ってきました。そして今、それが現実になっています。」