通常の練習に復帰したアセンシオだったが、3月22日のアトレティコ戦を含むマドリード・ダービーでもメンバー外が続いた。監督はチーム全体の規律を重視し、彼に全員への謝罪を求めた。トレーニング前のミーティングで監督は「言いたい人はいるか？」と問いかけ、発言の機会を与えた。

アセンシオは当初沈黙したが、SNSでプロ意識を疑問視する声が広がったため、今季30試合2ゴール1アシストを記録するディフェンダーとしてチームに謝罪した。