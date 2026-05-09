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レアル・マドリードの練習場を笑いながら去るキリアン・エムバペに、アルバロ・アルベロアが反応。ジョゼ・モウリーニョへの率直な意見も求められる。
ロッカールームの緊張が報じられる中、ムバッペの笑い声が物議を醸している
レアル・マドリードのヴァルデベバス練習施設で48時間以内に2度の衝突が発生し、チーム内は緊張が高まっている。そんな中、ムバッペが笑いながら施設を後にする姿が目撃され、SNSで話題になっている。
チーム内対立が報じられる中、一部のファンは彼の態度に疑問を投げかけている。前日にはフェデ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニが衝突し、翌日も緊張が続いた。バルベルデは切り傷を縫うため病院へ搬送されたという。
アルベロアがムバッペを擁護
アルベロア監督は、ムバッペの振る舞いがチーム雰囲気を反映するという見方を否定し、文脈を無視した解釈だと主張した。同監督は『マルカ』紙に「トレーニング後に笑顔で現れる選手を文脈から切り離して判断するのは筋違いだ。私が保証できるのは［アルバロ］・カレラスだけだ。彼がプレーしたのは実績を積んだからだ」と語った。
ムバッペがマドリードに来るために払った努力と犠牲は皆が知っている。彼は子供の頃からマドリードのトレーニングウェアを着ていた。私は監督として十分な権限があり、選手たちはそれを尊重している。それが最も重要だ。」
クラブは事態の収拾を図っている
今回の騒動を受け、ホセ・アンヘル・サンチェス監督は緊張を和らげるため緊急チーム会議を招集したと報じられている。アルベロアには恩師モウリーニョへの見解が直接求められた。スペインの一部メディアがベルナベウの雰囲気を「耐え難い」と表現する中、このポルトガル人監督の復帰噂は消えない。 「ムウは我々の仲間だ」と今でも信じているかと問われたアルベロアは、ただ「はい」と答えた。
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エル・クラシコを前に、ムバッペがチームに活力を与える。
エスパニョール戦直前にサルデーニャから帰国したムバッペは、一部サポーターから批判を受けた。しかし、メディカルチェックの結果、彼はバルセロナとの「エル・クラシコ」に間に合う見込みで、優勝を争うカタルーニャ勢の祝賀を遅らせたいレアル・マドリードとアルベロア監督にとって朗報となった。