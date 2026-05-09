レアル・マドリードのヴァルデベバス練習施設で48時間以内に2度の衝突が発生し、チーム内は緊張が高まっている。そんな中、ムバッペが笑いながら施設を後にする姿が目撃され、SNSで話題になっている。

チーム内対立が報じられる中、一部のファンは彼の態度に疑問を投げかけている。前日にはフェデ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニが衝突し、翌日も緊張が続いた。バルベルデは切り傷を縫うため病院へ搬送されたという。