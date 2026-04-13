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Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Tim Ursinus

翻訳者：

レアル・マドリードの練習を途中で切り上げたキリアン・エムバペ。バイエルン・ミュンヘンとの第2戦を前に、その行方に憶測が飛んでいる。

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バイエルン 対 レアル・マドリー
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レアル・マドリードは、キリアン・エムバペの状況に懸念を示している。チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦のバイエルン・ミュンヘン戦を目前に控え、彼は練習を途中で切り上げた。

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レアル・マドリードは日曜、FWが健康上の理由で練習を完遂できなかったと発表した。

  • 金曜のジローナ戦（1－1）で右目に切り傷を負ったムバッペは2日後も痛みを訴えた。今回の欠場は予防措置だという。 

    水曜日の試合への出場可否については明言を避けたが、状態が深刻でなければ起用されるはずだ。第1戦は1－2で敗れ、レアルはベルナベウで逆転が必要。その1点を奪ったのもムバッペだ。 

    公式戦38試合で45ゴールに関与するムバッペは、チーム攻撃の要。次点は30ゴールに関与したヴィニシウス・ジュニオールだが、差は大きい。 

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  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty

    ムバッペのプレーが、レアル戦で再び審判の怒りを買った

    金曜日の試合で、ムバッペは88分に見事なドリブル突破を披露。しかしジローナのセンターバック、ヴィトール・レイスのタックルでペナルティエリア内で倒された。その際、相手選手の肘が顔面に当たり、ムバッペは3針縫う怪我を負った。 

    しかし主審ハビエル・アルベロラ・ロハスはPKを指示せず、VARも介入しなかった。マドリード陣営は猛反発。アルヴァロ・アルベロア監督は「なぜVARが動かないのか分からない。気まぐれだ」と怒りを露わにした。 

    レアルが審判に不満を漏らすのはこれが初めてではない。バイエルンとの第1戦でも、イングランド人主審マイケル・オリバーの2つの判定が物議を醸した。 特にジョナタン・ターがムバッペのアキレス腱を直撃したタックルが問題視された。ターにはイエローカードのみ。アルベロアは「なぜレッドカードが出なかったのか理解できない」と怒りを露わにした。

    この引き分けで首位バルセロナとの差は9ポイントに広がり、残り7節で優勝争いはほぼ終焉した。 

  • キリアン・エムバペ：今シーズンの成績とデータ

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