金曜日のジローナ戦（1－1）で右目に切り傷を負ったムバッペは2日後も痛みを訴えており、今回の欠場は予防措置だった。

水曜日の試合への出場可否については明言を避けたが、問題がなければ起用されるはずだ。第1戦は1－2で敗れ、レアルはベルナベウで逆転が必要。その1点を奪ったのもムバッペだ。

公式戦38試合で45ゴールに関与するムバッペは、チーム攻撃の要だ。2番手のビニシウス・ジュニアは30ゴールに関与したが、その差は大きい。