レアル・マドリードは日曜、FWが健康上の理由で練習を途中で終了したと発表した。
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レアル・マドリードの練習を途中で切り上げたキリアン・エムバペ。バイエルン・ミュンヘンとの第2戦を前に、その去就に憶測が飛んでいる。
金曜日のジローナ戦（1－1）で右目に切り傷を負ったムバッペは2日後も痛みを訴えており、今回の欠場は予防措置だった。
水曜日の試合への出場可否については明言を避けたが、問題がなければ起用されるはずだ。第1戦は1－2で敗れ、レアルはベルナベウで逆転が必要。その1点を奪ったのもムバッペだ。
公式戦38試合で45ゴールに関与するムバッペは、チーム攻撃の要だ。2番手のビニシウス・ジュニアは30ゴールに関与したが、その差は大きい。
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ムバッペのプレーが、レアル戦で再び審判の怒りを買った
金曜日の試合で、ムバッペは88分に見事なドリブル突破を披露。しかしジローナのセンターバック、ヴィトール・レイスのタックルでペナルティエリア内で倒された。その際、相手選手の肘がムバッペの顔面を強打し、3針縫う怪我を負った。
しかし主審ハビエル・アルベロラ・ロハスはPKを指示せず、VARも介入しなかった。マドリード陣営は猛反発。アルヴァロ・アルベロア監督は「なぜVARが動かなかったのか分からない。都合次第で介入するだけだ」と怒りを露わにした。
レアルが判定に不満を漏らすのはこれが初めてではない。バイエルンとの第1戦でも、イングランド人主審マイケル・オリバーの2つの判定が物議を醸した。 特にジョナタン・ターがムバッペのアキレス腱を直撃したタックルが問題視された。ターにはイエローカードのみ。アルベロアは「なぜレッドカードが出ないのか理解できない」と怒りを露わにした。
この1失点で首位バルセロナとの差は9に広がり、残り7節で優勝争いはほぼ終焉した。
キリアン・エムバペ：今シーズンのパフォーマンスデータと統計
ゲーム 38 ゴール 39 アシスト 6