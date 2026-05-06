レアル・マドリードの練習でアントニオ・ルディガーとトラブルがあったと報じられたことを受け、アルバロ・カレラスが声明を発表した。

火曜日の夜、元マンチェスター・ユナイテッドのスター選手は、レアル・マドリードでの立場を明確にするため、インスタグラムで力強い声明を発表した。このディフェンダーの発言は、彼の行動や練習場でのトラブルを巡る憶測を受けてのものだ。

「ここ数日、事実とは異なる憶測やコメントが飛び交っている」とカレラスは記した。「このクラブとコーチ陣への献身は、初日から一貫して絶対的であり、今後も変わらない。復帰以来、私は常に最高のプロ意識と敬意、献身をもって取り組んできた。故郷に戻るという夢を叶えるために、私は懸命に戦ってきたのだ。」