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レアル・マドリードの練習でアントニオ・ルディガーとトラブルがあったと報じられたことを受け、アルバロ・カレラスが声明を発表した。
カレラス、練習場での「示唆」を否定
火曜日の夜、元マンチェスター・ユナイテッドのスター選手は、レアル・マドリードでの立場を明確にするため、インスタグラムで力強い声明を発表した。このディフェンダーの発言は、彼の行動や練習場でのトラブルを巡る憶測を受けてのものだ。
「ここ数日、事実とは異なる憶測やコメントが飛び交っている」とカレラスは記した。「このクラブとコーチ陣への献身は、初日から一貫して絶対的であり、今後も変わらない。復帰以来、私は常に最高のプロ意識と敬意、献身をもって取り組んできた。故郷に戻るという夢を叶えるために、私は懸命に戦ってきたのだ。」
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ルディガー事件への対応
ルディガーがトレーニング中にカレラスを平手打ちしたとの報道を受け、カレラスは「チームメイトとの問題はすでに解決済みで、チーム関係も良好」とコメントした。
「チームメイトとの問題はすでに解決済みで、特別な関連性のない孤立した出来事です。チーム全体との関係は今も良好です」とカレラスは語った。
バルデベバスでのさらなる騒動
カレラスとルディガーの衝突は、アルヴァロ・アルベロア監督が最近抱えた唯一の火種ではない。不振が続くベルナベウでは、ベテラン選手たちの対立も噂されている。さらに監督とMFダニ・セバジョスとの「不愉快な面談」も報じられた。
ピッチ上で安定感を欠くチームにとって、選手とスタッフ間の摩擦は大きな懸念だ。さらに、キリアン・エムバペが練習中に苛立ちを露わにしたとも報じられ、タイトル獲得が危ぶまれる今季、重圧に苦しむ選手はカレラスだけではない。
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クラシコへの集中が最優先である
選手や人間関係をめぐる騒動があるものの、レアル・マドリードは早くピッチに集中しなければならない。アルベロアは「ロッカールームのことはそこに留めるべきだ」と話し、トラブルを鎮めようとしている。
チャンピオンズリーグ敗退の傷がまだ癒えぬ中、リーグでも苦戦するチームにとって、今週末のバルセロナとの「エル・クラシコ」は誇りを取り戻す最後の機会だ。カンプ・ノウのピッチに立つカレラスとチームメイトたちは、団結を示す重圧に耐えなければならない。