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Yosua Arya

翻訳者：

レアル・マドリードの混乱が深まる中、マンチェスター・シティがヴィニシウス・ジュニアの驚きの獲得を狙う

移籍情報
ヴィニシウス・ジュニオール
マンチェスター・シティ
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レアル・マドリードでの将来が不透明なヴィニシウス・ジュニオールに、マンチェスター・シティが注目している。契約最終年で交渉が停滞しており、シティは移籍の可能性を探る。

  • 契約の行方が不透明になる中、クラブはヴィニシウスの状況を注視している

    TEAMtalkによると、レアル・マドリードでの将来が不透明なヴィニシウスについて、マンチェスター・シティが獲得を検討している。25歳の彼は契約最終年に入り、クラブは去就を早急に決める必要がある。契約延長が成立しなければ、今夏が移籍金を確保できる最後のチャンスとなる。

    交渉が長引くなか、獲得を狙うクラブは状況を見守っている。シティの関心は、攻撃陣の刷新も背景にある。ジェレミー・ドクやアントワーヌ・セメニョも左サイドをこなせるが、ビニシウスは市場で希少なチャンスとみなされている。

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  • Vinicius Junior 2025-26Getty Images

    賃金要求が折り合わず、労使交渉が停滞している。

    レアル・マドリードとヴィニシウスは昨夏から契約交渉を続けているが、依然として合意に至っていない。最大の障害は年俸だ。ヴィニシウスは残留の条件として、チームメイトのキリアン・エムバペと同等の待遇を求める。クラブはこれを拒否しており、金銭面で対立している。この膠着状態は、すでに不安定な今シーズンにさらなる不透明感をもたらしている。

  • ピッチでの苦戦と内部の緊張が、不透明感を強めている。

    ヴィニシウスは戦術面で苦戦した。序盤はシャビ・アロンソ監督の下で適応に苦慮し、報道もそれを指摘。アルバロ・アルベロア監督就任後はパフォーマンスが向上し、マンチェスター・シティ戦などで活躍した。

    それでもクラブ全体の問題は根深く、チームは再び暗転。報道によるとロッカールームの雰囲気は悪化し、内部の対立が団結を阻んでいるという。

  • Jude Bellingham Vinicius Junior Kylian Mbappe Real Madrid 2025-26Getty

    マドリードが重大な決断を迫られる中、プレミアリーグのクラブが注目している。

    契約延長が不調に終わり、複数のクラブがビニシウスの去就を注視している。パリ・サンジェルマンが関心を冷めた一方、マンチェスター・シティが優位に立った。スペインを去る場合、プレミアリーグ移籍が最有力で、アーセナルとチェルシーも様子を見守る。レアル・マドリードは、要求を受け入れるか、主力FWを失うか、決断を迫られている。

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