レアル・マドリードの混乱が深まる中、マンチェスター・シティがヴィニシウス・ジュニアの驚きの獲得を狙う

TEAMtalkによると、レアル・マドリードでの将来が不透明なヴィニシウスについて、マンチェスター・シティが獲得を検討している。25歳の彼は契約最終年に入り、クラブは去就を早急に決める必要がある。契約延長が成立しなければ、今夏が移籍金を確保できる最後のチャンスとなる。

交渉が長引くなか、獲得を狙うクラブは状況を見守っている。シティの関心は、攻撃陣の刷新も背景にある。ジェレミー・ドクやアントワーヌ・セメニョも左サイドをこなせるが、ビニシウスは市場で希少なチャンスとみなされている。