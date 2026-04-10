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レアル・マドリードの次期監督は？代表監督が意外な候補として浮上
ベルナベウに現れた衝撃の候補者
元マルセイユ、チェルシー選手で現在フランス代表監督の彼が、レアル・マドリード次期監督の有力候補に挙がっている。RMC Sportによると、フロレンティーノ・ペレス会長は彼をベルナベウの指揮官候補として検討中だ。
14年にわたり代表を率いたデシャンは、W杯後に退任する見込み。後任にはジダンが有力だが、デシャン自身はクラブへの復帰を選択する可能性が高い。
- AFP
アンチェロッティ退任後の苦戦
レアル・マドリードは不安定な時期を迎えている。2025年6月にアンチェロッティが退任し、クラブは頂点維持に苦戦。昨夏就任したシャビ・アロンソもチームにフィットせず、7ヶ月で解任された。
後任のアルバロ・アルベロアも1月に就任したが、監督業は順風満帆ではない。今シーズンも主要タイトル獲得は危ぶまれており、チャンピオンズリーグでのバイエルン・ミュンヘン戦敗退は、クラブ会長と親交があるとはいえ、この元ディフェンダーの監督生命に致命傷を与える可能性がある。
デシャン監督の采配の背景にある論理
デシャンがレアル・マドリードにとって魅力的な候補である理由は3つある。まず、モナコ、ユヴェントス、マルセイユ、フランス代表で強気な選手たちを統率した実績があり、リーダーシップは群を抜いている。次に、戦術眼だけでなく個人マネジメントも重要なレアル・マドリードで、彼は理想的な存在だ。
さらに、チャンピオンズリーグ決勝進出、リーグ・アン制覇、2018年ワールドカップ優勝、2022年決勝進出など実績も十分。キリアン・エムバペやオーレリアン・チュアメニとの強い絆、スペイン語の堪能さも大きな強みだ。
- AFP
フランス人選手に広がる未来
自身の将来をめぐる憶測が高まっているにもかかわらず、デシャン監督はフランスサッカー連盟での職務に専念している。彼は去就について言及することを避けているが、関係筋によると、欧州の他クラブやサウジアラビアからのオファーも含め、あらゆる可能性を視野に入れているという。側近たちは、彼には選択の自由があり、いかなる可能性も排除していないと説明している。