レアル・マドリードの次期監督は？代表監督が意外な候補として浮上

レアル・マドリードは不安定な時期を迎えている。2025年6月にアンチェロッティが退任し、クラブは頂点維持に苦戦。昨夏就任したシャビ・アロンソもチームにフィットせず、7ヶ月で解任された。

後任のアルバロ・アルベロアも1月に就任したが、監督業は順風満帆ではない。今シーズンも主要タイトル獲得は危ぶまれており、チャンピオンズリーグでのバイエルン・ミュンヘン戦敗退は、クラブ会長と親交があるとはいえ、この元ディフェンダーの監督生命に致命傷を与える可能性がある。