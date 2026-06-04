自らを「スペシャル・ワン」と呼ぶ彼は、ピッチサイドの騒動には慣れている。しかし今回は、法的な争いがピッチの外へ拡大した。2025年8月にフェネルバフチェを退任したモウリーニョは、トルコサッカー連盟（TFF）の懲戒処分に異議を申し立てるため、ストラスブールの欧州人権裁判所（ECHR）に提訴した。

発端は2024年11月のフェネルバフチェ対トラブゾンスポル戦後、VARやサッカー当局を批判したとして1試合の出場停止と多額の罰金を科されたこと。控訴も却下され、処分が維持されたため、63歳の彼は国際司法に救済を求めるとNTVが伝えている。