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レアル・マドリードの新監督ジョゼ・モウリーニョは、フェネルバフチェ在任中の騒動を理由にトルコを欧州人権裁判所に提訴し、表現の自由の侵害を主張している。
モウリーニョ、ストラスブール戦でTFFを標的に
自らを「スペシャル・ワン」と呼ぶ彼は、ピッチサイドの騒動には慣れている。しかし今回は、法的な争いがピッチの外へ拡大した。2025年8月にフェネルバフチェを退任したモウリーニョは、トルコサッカー連盟（TFF）の懲戒処分に異議を申し立てるため、ストラスブールの欧州人権裁判所（ECHR）に提訴した。
発端は2024年11月のフェネルバフチェ対トラブゾンスポル戦後、VARやサッカー当局を批判したとして1試合の出場停止と多額の罰金を科されたこと。控訴も却下され、処分が維持されたため、63歳の彼は国際司法に救済を求めるとNTVが伝えている。
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言論の自由の侵害の疑い
モウリーニョ監督は裁判所に提出した書類で、トルコのスポーツ司法の透明性と公平性に深刻な懸念を表明した。報道によると、彼は「トルコのサッカー協会は独立していない」と主張し、スーパー・リグの審判基準を批判したことで「表現の自由」が侵害されたとしている。
彼は以前からトルコのサッカー環境に不満を表明し、その構造的問題を指摘してきた。今回、欧州人権裁判所に提訴することで、トルコサッカー連盟の懲戒手続きを法廷に持ち込み、同制度が関係者の基本的権利を保護していないと主張している。
公正な裁判を受ける権利が精査される
言論の自由の問題に加え、現在ベンフィカの監督を務める同氏（フロレンティーノ・ペレス氏がレアル・マドリード会長に当選した場合、依然として最有力候補とされる人物）は、「公正な裁判を受ける権利が組織的に否定された」と主張している。同氏は、処分理由書が一度も提示されなかったため、適切な弁護が妨げられたとしている。
弁護団は、理由付決定が一度も通知されなかったのは、トルコが批准する欧州人権条約に違反すると主張している。
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モウリーニョの痛烈な批判が物議を醸している
欧州人権裁判所（ECHR）は本件を審査し、トルコ政府に答弁書の提出を正式に求めた。同裁判所が受理する案件は人権侵害の厳格な基準を満たす一部に限られるため、これは重要な進展だ。トルコサッカー連盟（TFF）とトルコ法務省は、最大6か月以内に公式見解と答弁書を裁判所に提出しなければならない。
2024年、モウリーニョは審判基準を批判し、VAR担当者を「マン・オブ・ザ・マッチ」と称え、主審を「ただのガキ」と切り捨てた。 さらに自チームは対戦相手だけでなく「システム」全体と戦っているとし、もしリーグの状況を事前に知っていたらフェネルバフチェの監督を引き受けなかったと明かした。
騒動が続く中、フロレンティーノ・ペレス会長が再選キャンペーンの動画にモウリーニョを起用し論争が再燃したが、数週間以内に彼がレアル・マドリードの新監督に正式就任すると見込まれている。