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レアル・マドリードの控訴が却下され、フェデリコ・バルベルデがアトレティコ戦で受けたレッドカードにより出場停止処分が確定
懲戒委員会が審判報告書を支持した
AS紙によると、規律委員会はムヌエラ・モンテロ主審の公式試合報告書に異議を唱えないことを決定した。バルベルデは、アトレティコ・マドリード戦の77分、スコアが3-2の時点で、アレックス・バエナに対する激しいタックルを理由に退場処分を受けた。 公式文書では、この即退場処分について次のように詳細に説明されている。「プレー可能な距離にいない状態で、過度な力を用いて相手選手を蹴った」。タックルが低い位置でのものだったため、クラブ側は強い主張の根拠があると考えていたが、当局は規定の範囲内で最低限の1試合の出場停止処分を適用した。
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マドリードの守備陣が審判団に封じ込められる
マドリードはこの決定に対し、試合報告書の記述には根本的な誤りがあるとして、強く異議を唱えた。クラブは公式の異議申し立てにおいて、ボールは当該選手のすぐ近くにあったこと、また同選手がボールを奪おうと試みたことを主張した。しかし、委員会は、提出された映像資料では、審判の証言に付随する真実性の推定を覆すには至らないとの結論を下した。その結果、明らかな誤りが証明されたとは認められず、出場停止処分は維持されることになった。
国内線帰国の待ち時間が長引いている
バルベルデは現在、イングランドおよびアルジェリアとの親善試合にスペイン代表として招集されている。スペインの首都に戻った後、彼は4月4日のマヨルカ戦を欠場することになる。アルヴァロ・アルベロア監督にとって幸いなことに、この出場停止処分は欧州の大会には適用されない。このミッドフィールダーは、4月7日に控えるバイエルン・ミュンヘンとの重要なチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦には問題なく出場可能であり、その後、4月10日のジローナ戦でようやく国内リーグ戦に復帰する予定だ。
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アルベロアが中盤の要を失う
この強制的な離脱は、彼の絶好調な勢いに歯止めをかけるものとなり、悔やまれる事態だ。 アルベロアは、今シーズン42試合に出場し、計3,528分という驚異的な出場時間を記録した、チームで最も起用頻度の高いフィールドプレーヤーを失うことになる。さらに、この27歳の選手はゴール前でも絶好調で、直近5試合で6得点を挙げていた。マドリードは引き続き処分に対して上訴する意向を示しているが、その見込みは極めて薄いようだ。