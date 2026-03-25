レアル・マドリードの控訴が却下され、フェデリコ・バルベルデがアトレティコ戦で受けたレッドカードにより出場停止処分が確定

マドリードはこの決定に対し、試合報告書の記述には根本的な誤りがあるとして、強く異議を唱えた。クラブは公式の異議申し立てにおいて、ボールは当該選手のすぐ近くにあったこと、また同選手がボールを奪おうと試みたことを主張した。しかし、委員会は、提出された映像資料では、審判の証言に付随する真実性の推定を覆すには至らないとの結論を下した。その結果、明らかな誤りが証明されたとは認められず、出場停止処分は維持されることになった。