レアル・マドリードの悪夢！ハリー・ケインがバイエルン・ミュンヘンのレジェンドに並ぶ

火曜日の試合では、32歳のケインが足首の故障により直近の試合を欠場していたため、出場が危ぶまれていた。しかし結局、バイエルンのヴィンセント・コンパニー監督はこのエースストライカーを起用することができ、後半開始からわずか20秒後に約20メートルの位置から放った低いシュートでゴールを決めた。今シーズンの全大会通算で、これはケインにとってすでに49得点目となる。

一方、エルバーがレアル・マドリード戦で直接得点に関与するなど、チャンピオンズリーグ4試合連続出場を果たした記録は、2000年5月に始まった。当時、バイエルンは準決勝第2戦で2-1の勝利を収めたが（第1戦は0-2で敗れていた）、この試合でエルバーは1アシストを記録し、自身も1ゴールを決めた。 それから約1年後、エルバーはマドリードで行われた準決勝第1戦でFCBの1-0の決勝ゴールを決め、第2戦の2-1の勝利でも得点を挙げた。その後、2002年4月の準々決勝第1戦での2-1の勝利では2アシストを記録した。

オーバメヤンのこの記録は、現在はオリンピック・マルセイユに所属するこのガボン人選手が、2016年9月から2017年12月にかけてボルシア・ドルトムントのユニフォームを着て達成したものである。