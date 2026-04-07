レアル・マドリードの悪夢！ハリー・ケインがバイエルン・ミュンヘンのレジェンドに並ぶ

ケインは火曜日の夜、ベルナベウで行われた試合の46分にゴールを決め、バイエルンが2-0とリードを広げた。これにより、このイングランド人選手は、レアルとの直近4試合のチャンピオンズリーグにおいて、毎回少なくとも1つの直接的な得点関与（2ゴール、2アシスト）を記録していることになる。
これまでにレアル戦で同様の記録を達成したのは、バイエルンの伝説的ストライカー、ジョヴァン・エルベルと、元ボルシア・ドルトムントのFWピエール＝エメリック・オーバメヤンだけである。
ケインは火曜日の夜、ベルナベウで行われた試合の46分にゴールを決め、バイエルンが2-0とリードを広げた。これにより、このイングランド人選手は、レアルとの直近4試合のチャンピオンズリーグにおいて、毎回少なくとも1つの直接的な得点関与（2ゴール、2アシスト）を記録していることになる。
これまでにレアル戦で同様の記録を達成したのは、バイエルンの伝説的ストライカー、ジョヴァン・エルベルと、元ボルシア・ドルトムントのFWピエール＝エメリック・オーバメヤンだけである。
ケインの連続記録は、トッテナム・ホットスパーのユニフォームを着ていた時期に始まりました。2017年11月のチャンピオンズリーグ・グループステージでレアル・マドリードを3-1で下した試合で、彼はアシストを記録しています。
2023年夏、トッテナムから移籍金9500万ユーロでバイエルンに移籍したケインは、バイエルンでの初シーズン、チャンピオンズリーグ準決勝第1戦（対レアル・マドリード）の2-2の試合で、PKを決めて一時2-1とリードを広げた。 第2戦では、ケインがバイエルンの先制点となるアルフォンソ・デイヴィスのゴールをアシストし、FCBを決勝戦へあと一歩のところまで導いた。しかし、終盤にマドリード勢が試合の流れを引き返し、ホセルーの後半2得点により2-1で勝利を収めた。
火曜日の試合では、32歳のケインが足首の故障により直近の試合を欠場していたため、出場が危ぶまれていた。しかし結局、バイエルンのヴィンセント・コンパニー監督はこのエースストライカーを起用することができ、後半開始からわずか20秒後に約20メートルの位置から放った低いシュートでゴールを決めた。今シーズンの全大会通算で、これはケインにとってすでに49得点目となる。
一方、エルバーがレアル・マドリード戦で直接得点に関与するなど、チャンピオンズリーグ4試合連続出場を果たした記録は、2000年5月に始まった。当時、バイエルンは準決勝第2戦で2-1の勝利を収めたが（第1戦は0-2で敗れていた）、この試合でエルバーは1アシストを記録し、自身も1ゴールを決めた。 それから約1年後、エルバーはマドリードで行われた準決勝第1戦でFCBの1-0の決勝ゴールを決め、第2戦の2-1の勝利でも得点を挙げた。その後、2002年4月の準々決勝第1戦での2-1の勝利では2アシストを記録した。
オーバメヤンのこの記録は、現在はオリンピック・マルセイユに所属するこのガボン人選手が、2016年9月から2017年12月にかけてボルシア・ドルトムントのユニフォームを着て達成したものである。