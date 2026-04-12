レアル・マドリードの守護神がムバッピを追う

第31節、マヨルカはラージョ・バジェカーノを3-0で下した。フェダット・モリキが2得点を挙げ、ラ・リーガ得点王争いが激化した。

36分に先制し、4分後に追加点。

65分にはジャン・フェルジェリが3点目を決め、マヨルカは34ポイントで15位に浮上した。

モリキは前節のレアル・マドリード戦でも2-1の勝ち越し弾を記録していた。

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