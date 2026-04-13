スペイン紙『AS』によると、レアル・マドリードは22歳の選手がカタルーニャのライバルチームに移籍することに反対している。
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レアル・マドリードの反対で、バルサはスペイン代表の獲得を断念した。
なぜそんなことが可能なのか？理由は単純だ。マドリードのクラブは、昨夏500万ユーロでCAオサスナへ移籍した自クラブ育成選手に、800万ユーロの買い戻しオプションを保持しているからだ。
さらに、ムニョスはバルセロナ生まれで、名門ラ・マシア出身。2017年に同アカデミーを離れ、CFダム経由で4年後にレアルU-19に入った。
この条項は今後3年間有効で、行使額はシーズンごとに100万ユーロずつ上昇する。そのため、再獲得費用は比較的抑えられる。
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バルサだけではない：複数のクラブがムニョスに熱視線
スペインの義務付けにより、他のクラブが獲得に動くと4000万ユーロの買取り条項が発動される。レアル・マドリードは売却益50％と優先交渉権を持ち、いつでも介入できる。
ムニョスには欧州で高い需要がある。バルサだけでなく、プレミアリーグやセリエAの複数クラブも関心を示す。オサスナでは公式戦33試合で6得点5アシストを記録し、加入直後からレギュラーを確保した。
今年3月にはスペイン代表デビューし、セルビア戦（3-0）で即ゴールを決めた。今夏のワールドカップ代表入りも有力だ。
ビクター・ムニョス：今シーズンの成績と統計
ゲーム 33 ゴール 6アシスト アシスト 5 出場時間 2,496分