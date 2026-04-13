なぜそんなことが可能なのか？理由は単純だ。マドリードのクラブは、昨夏500万ユーロでCAオサスナへ移籍した自クラブ育成選手に、800万ユーロの買い戻しオプションを保持しているからだ。

さらに、ムニョスはバルセロナ生まれで、名門ラ・マシア出身。2017年に同アカデミーを離れ、CFダム経由で4年後にレアルU-19に入った。

この条項は今後3年間有効で、行使額はシーズンごとに100万ユーロずつ上昇する。そのため、再獲得費用は比較的抑えられる。