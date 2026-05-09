レアル・マドリードの危機を受け、「キリアン・エムバペの退団」を求める署名数が7000万件近くに達している。

レアル・マドリードでのムバッペのハネムーン期間は終了した。昨夏、満員のサンティアゴ・ベルナベウで加入が発表された際には想像できなかった切迫感と苛立ちが漂っている。

ラ・リーガで苦戦し、チャンピオンズリーグでも脆さを見せるチームに対し、非難は元パリ・サンジェルマンのスターに向けられている。

ムバッペ加入後、アルベロア監督は戦術のバランスに苦慮。彼はムバッペとヴィニシウス・ジュニオールを攻撃陣に融合させられていない。

この布陣は守備の安定性を損ない、最終ラインの連携も不足。ファンはシーズン救済へ早期の体制変更を求める。



