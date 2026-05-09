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レアル・マドリードの危機を受け、「キリアン・エムバペの退団」を求める署名数が7000万件近くに達している。
ベルナベウで不満が爆発
レアル・マドリードでのムバッペのハネムーン期間は終了した。昨夏、満員のサンティアゴ・ベルナベウで加入が発表された際には想像できなかった切迫感と苛立ちが漂っている。
ラ・リーガで苦戦し、チャンピオンズリーグでも脆さを見せるチームに対し、非難は元パリ・サンジェルマンのスターに向けられている。
ムバッペ加入後、アルベロア監督は戦術のバランスに苦慮。彼はムバッペとヴィニシウス・ジュニオールを攻撃陣に融合させられていない。
この布陣は守備の安定性を損ない、最終ラインの連携も不足。ファンはシーズン救済へ早期の体制変更を求める。
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史上最大規模のデジタル抗議活動
この不満はオンライン署名という形で表面化し、ムバッペの退団を求める署名には約7000万件が集まったと報道された。
署名の真偽は確認が難しいものの、その規模は深刻なPR危機とマドリディスタ（レアル・マドリードのサポーター）の亀裂を浮き彫りにしている。
「ムバッペ・アウト」運動は、重要な試合で守備への貢献度が低く、決定機を逃した場面を捉えた動画が拡散されたことで、SNSでさらに勢いを増している。
このフランス人選手には、今後どのような未来が待ち受けているのだろうか？
騒動や数千万のオンライン署名にもかかわらず、レアル・マドリード首脳は「ムバッペ時代」の成功を公式に強調している。フロレンティーノ・ペレス会長が長年獲得に奔走しただけに、加入間もない彼の退団は財政面でも政治面でも極めて可能性が低い。それでも本人は今、結果を出してピッチで批判を黙らせる重圧にさらされている。
控える大一番では、スペインサッカーの過酷な環境に適応し、ファンが求める自己犠牲的なプレーで結果を示す必要がある。
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レアル・マドリードに「エル・クラシコ」が迫る
ピッチ外の騒動や退団を求める声にもかかわらず、ムバッペは次のエル・クラシコで先発する見込みだ。レアル・マドリードは優勝祝賀を遅らせたいと切望しており、物議を醸すも戦列復帰のスターFWは大きな戦力となる。コンディションに懸念があったが、メディカルチェックでバルセロナ戦出場可能と判断された。
この一戦はクラブの岐路となる。勝てば、首都クラブ内で高まる「ムバッペ退団」論は一時的に収まるだろう。