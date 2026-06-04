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レアル・マドリードの会長候補者は、マンチェスター・シティの巨額オファーを拒否し、エルリング・ハーランドとロドリ獲得を主張。代理人はこれに怒って反論した。
ペレスの対抗馬はハーランド条項を支持している
大統領候補はハーランド獲得を再強調。側近の否定には「ゲームの一部」と一蹴した。
『エル・ホルミゲロ』で「ハーランドはマドリードに来たい」と語り波紋を呼んだエンリケ・リケルメは、AS紙の取材に、選挙戦の最重点ターゲットであるノルウェー人FWについて自身の立場を説明した。
リケルメは移籍実現を断言し、「ハーランドには契約条項がある。以前から検討してきた大物だ」と語った。 会長選の結果は不明だが、私が当選すればハーランドのような大選手がレアル・マドリードでプレーすると発表できることを喜ばしく思う」と語った。
ピメンタとアルフィーの否定を一蹴する
ハーランドの代理人ラファエラ・ピメンタと父アルフィーは共同声明で「事実無根」と主張し、キャンペーンはつまずいた。しかしリケルメは、2000年のルイス・フィーゴ移籍騒動を引き合いに出し、注目度の高い移籍や選挙では公の場で否定するのは一般的な防御策だと語った。
批判については「ゲームの一部だ。フィーゴのときも同じだった。我々は前後とも話し合い、ロドリの代理人バルケロとも連絡を取っていた」と語った。 もちろん、シティとも話し合う必要がある。ロドリのケースとハーランドのケースでは状況が異なるが、クラブには最大限の敬意を払っている」
会員に対する個人保証
リケルメは、移籍公約を果たせなかった場合、自身の財産で全投票権会員約10万人の年会費を負担すると約束した。これは現会長ペレスとの違いを明確にするためだ。
「会員を説得するために？ 私は保証を提示しました。公約を一つでも果たせなければ、会員10万人分の会費約1,500万ユーロを私自身が支払います」とリケルメは説明した。「自分自身が提案を信じていないのに、会員の信頼を求めることはできません。 個人的なイメージもプロとしての評判も、マドリディスタや会員としての立場も、どちらを犠牲にしてまで傷つけるつもりはない」
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マンチェスター・シティの立場を尊重する
リケルメは自信を示したが、ハーランドとロドリの移籍を確定するにはシティとの正式交渉が必要だと認めた。誤解を避けるため、すでに自分のチームがイングランド王者と非公式に連絡を取っていると明かした。
最後にリケルメは、自身の発言がエティハド・スタジアムで摩擦を招く可能性にも言及し、「これはエンターテインメントだ。サッカーはサッカーであり、話し合いを続ける必要がある。シティには敬意を示し、席に着くべきだ。選手には契約解除条項があり、契約も存在する。水曜日にすでに非公開でメッセージを送っている。言語の問題で誤解が生じるかもしれないが、状況は明確だ」と締めくくった。