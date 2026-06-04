レアル・マドリードの会長候補者は、マンチェスター・シティの巨額オファーを拒否し、エルリング・ハーランドとロドリ獲得を主張。代理人はこれに怒って反論した。

大統領候補はハーランド獲得を再強調。側近の否定には「ゲームの一部」と一蹴した。

『エル・ホルミゲロ』で「ハーランドはマドリードに来たい」と語り波紋を呼んだエンリケ・リケルメは、AS紙の取材に、選挙戦の最重点ターゲットであるノルウェー人FWについて自身の立場を説明した。

リケルメは移籍実現を断言し、「ハーランドには契約条項がある。以前から検討してきた大物だ」と語った。 会長選の結果は不明だが、私が当選すればハーランドのような大選手がレアル・マドリードでプレーすると発表できることを喜ばしく思う」と語った。