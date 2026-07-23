ムバッペはかねてより将来のバロンドール候補と目されていたが、国際舞台での活躍が評価をさらに強めた。 先日開催されたベットフェアイベントで、フィーゴはフランス代表が4位にとどまったにもかかわらず、ムバッペの活躍がサッカー界最高の個人賞争いに彼の名を確固たるものにしたと強調した。ムバッペは10ゴールでゴールデンブーツ賞を獲得し、通算22ゴールで大会歴代最多得点者も達成した。

フィーゴは「ムバッペの活躍は彼を候補に押し上げる。チャンピオンズリーグを制したPSGの選手も加えるべきだ。1年を通じた成績が重要で、W杯が決め手になることもあるが、国内タイトルやCLも無視できない」と語った。

フィゴはさらに「ポルトガル代表としてはワールドカップが振るわなかったものの、素晴らしいシーズンを送ったヴィティーニャと[デシレ]・ドゥエも候補に含めたい」と語った。