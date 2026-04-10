レアル・マドリードのレジェンド、マルセロは、クリスティアーノ・ロナウドよりリオネル・メッシを「最も手強い」相手だと語った。

マルセロほど、同世代の2大スターを語るのに適した選手は少ない。ブラジル人左SBは15年間レアル・マドリードでプレーし、現代最高のライバル関係の最前線にいた。2009～2018年はロナウドと右サイドを守り、多くのトロフィーを共有。だが国内リーグでは、エル・クラシコでメッシをマークする悪夢が付き物だった。

先日RomarioTVのインタビューで、キャリアを通じてどちらがより手強かったかと問われたマルセロは、即座に答えた。「メッシだ」と37歳の彼は語った。「メッシは本当に並外れていた。今でも彼を探しているような気分だ、くそっ。いやあ、彼は本当に並外れている…… 彼はピッチのすべてのポジションを理解し、相手がいつボールを持つかを予測し、どこに動けばいいかも分かっている。本当に並外れている」