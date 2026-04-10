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レアル・マドリードのレジェンド、マルセロは、クリスティアーノ・ロナウドよりリオネル・メッシを「最も手強い」相手だと語った。
エル・クラシコの最大のライバル
マルセロほど、同世代の2大スターを語るのに適した選手は少ない。ブラジル人左SBは15年間レアル・マドリードでプレーし、現代最高のライバル関係の最前線にいた。2009～2018年はロナウドと右サイドを守り、多くのトロフィーを共有。だが国内リーグでは、エル・クラシコでメッシをマークする悪夢が付き物だった。
先日RomarioTVのインタビューで、キャリアを通じてどちらがより手強かったかと問われたマルセロは、即座に答えた。「メッシだ」と37歳の彼は語った。「メッシは本当に並外れていた。今でも彼を探しているような気分だ、くそっ。いやあ、彼は本当に並外れている…… 彼はピッチのすべてのポジションを理解し、相手がいつボールを持つかを予測し、どこに動けばいいかも分かっている。本当に並外れている」
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CR7との複雑な関係
この告白は、ベルナベウでマルセロとロナウドが築いた深い絆を考えると特に印象的だ。2人は左サイドで強力なコンビを組み、4度のチャンピオンズリーグ制覇を果たした。しかし、彼らの関係は友好的に始まったわけではない。2008年のブラジル対ポルトガルの親善試合では、ピッチ上で口論になり、殴り合い寸前までいった。 6－2でブラジルが勝ったこの試合で、ロナウドは激しいタックルを受けた後、マルセロに肘打ち。マルセロも蹴り返した。さらにロナウドは審判が止める前にマルセロの首を掴んだ。しかしその数か月後、ロナウドがスペインへ移籍すると、二人は切っても切れない関係になった。
統計界の巨頭たちを比較する
キャリア終盤を迎えても、2人のレジェンドの記録は still 驚異的だ。ロナウドはクラブと代表で通算967ゴール（900ゴール突破）を挙げ、最多得点者の座を維持。メッシも3月、インテル・マイアミでのCONCACAFチャンピオンズカップで900ゴールに達した。
総得点ではロナウドが上回るが、得点率を見ると104分に1ゴールでメッシが優位で、ロナウドは111分に1ゴールだ。
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ワールドカップへの夢と決勝戦の悔い
個人的なライバル関係に加え、マルセロはレアル・マドリードで獲得した25のタイトルの中で、唯一手に入れられなかったトロフィーについても語った。チャンピオンズリーグ5回、リーガ・エスパニョーラ6回を制した彼でも、ワールドカップのタイトルは未だない。 彼は「5つのCLメダルをW杯1つと交換するか？」との問いに「そうだ、交換する」と即答した。
マルセロは代表から引退しているが、メッシとロナウドは2026年北米大会での有終の美を、メッシは2022年カタールで獲得した王座の防衛を狙う。