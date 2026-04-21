レアル・マドリードのレジェンド、トニ・クロースが、ローレウス賞受賞後に浮上した引退撤回説について言及した

チームの現状を踏まえ、復帰を考えたことはあるかと問われると、36歳の彼は、すでに人生の新たな章へと進んでいると明言した。

クロースはこう続けた。「いいえ、ありません。望んだ形で引退したので、復帰は一度も考えませんでした。その章は完全に閉じました。たとえ考えたとしても、今はもう手遅れです。これ以上の終わり方はなく、その後もこれより良いことはなかったでしょう。

今は人生に別のやりがいがあり、他のプロジェクトもある。あの章は僕にとって良い形で終わり、もっとうまくできたはずだという思いを抱くことなく、幸せな気持ちで去ることができた。僕は幸せだった。それだけのことさ。」