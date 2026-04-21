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レアル・マドリードのレジェンド、トニ・クロースが、ローレウス賞受賞後に浮上した引退撤回説について言及した
Iconが世界的に評価された
クロースは、ワールドカップ優勝と6度のチャンピオンズリーグ制覇が評価され、2026年のローレウス・ワールド・スポーツ・アワードで「インスピレーション賞」を受賞した。2024年に現役を引退したドイツのレジェンドは、すぐにレアル・マドリードへの復帰を問われたが、噂に苛立ちを見せ、元所属クラブについての議論は拒否した。
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クロースがゴールを阻止した
ASの取材に応じたクロースは、現役復帰の可能性を否定し、引退のタイミングは最適だったと強調した。また、ベルナベウの現状に関する質問には苛立ちを露わにし、「レアル・マドリードについての質問には答えられない」と語った。
引退について後悔はない
チームの現状を踏まえ、復帰を考えたことはあるかと問われると、36歳の彼は、すでに人生の新たな章へと進んでいると明言した。
クロースはこう続けた。「いいえ、ありません。望んだ形で引退したので、復帰は一度も考えませんでした。その章は完全に閉じました。たとえ考えたとしても、今はもう手遅れです。これ以上の終わり方はなく、その後もこれより良いことはなかったでしょう。
今は人生に別のやりがいがあり、他のプロジェクトもある。あの章は僕にとって良い形で終わり、もっとうまくできたはずだという思いを抱くことなく、幸せな気持ちで去ることができた。僕は幸せだった。それだけのことさ。」
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厳しい戦いが待ち受けている
チャンピオンズリーグ準々決勝でバイエルン・ミュンヘンに敗れたレアル・マドリードは、残り7試合のリーガ・エスパニョーラに集中する。2位のアルバロ・アルベロア監督率いるチームは、首位バルセロナに9ポイント差。優勝の望みを繋ぐため、火曜夜のアラベス戦は「必須勝利」だ。