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Adhe Makayasa

翻訳者：

レアル・マドリードのレジェンド、トニ・クロースが、ローレウス賞受賞後に浮上した引退撤回説について言及した

トニ・クロース
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フェデリコ・バルベルデ

レアル・マドリードのレジェンド、トニ・クロースは、引退から2年が経った今もプロサッカーに復帰するつもりはないと明言した。2026年ローレウス・ワールド・スポーツ・アワードに出席した36歳のクロースは、マドリードの現状を巡る憶測にもかかわらず、自身の決断は変わらないと強調した。

  • Iconが世界的に評価された

    クロースは、ワールドカップ優勝と6度のチャンピオンズリーグ制覇が評価され、2026年のローレウス・ワールド・スポーツ・アワードで「インスピレーション賞」を受賞した。2024年に現役を引退したドイツのレジェンドは、すぐにレアル・マドリードへの復帰を問われたが、噂に苛立ちを見せ、元所属クラブについての議論は拒否した。


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    クロースがゴールを阻止した

    ASの取材に応じたクロースは、現役復帰の可能性を否定し、引退のタイミングは最適だったと強調した。また、ベルナベウの現状に関する質問には苛立ちを露わにし、「レアル・マドリードについての質問には答えられない」と語った。

  • 引退について後悔はない

    チームの現状を踏まえ、復帰を考えたことはあるかと問われると、36歳の彼は、すでに人生の新たな章へと進んでいると明言した。

    クロースはこう続けた。「いいえ、ありません。望んだ形で引退したので、復帰は一度も考えませんでした。その章は完全に閉じました。たとえ考えたとしても、今はもう手遅れです。これ以上の終わり方はなく、その後もこれより良いことはなかったでしょう。

    今は人生に別のやりがいがあり、他のプロジェクトもある。あの章は僕にとって良い形で終わり、もっとうまくできたはずだという思いを抱くことなく、幸せな気持ちで去ることができた。僕は幸せだった。それだけのことさ。」

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    厳しい戦いが待ち受けている

    チャンピオンズリーグ準々決勝でバイエルン・ミュンヘンに敗れたレアル・マドリードは、残り7試合のリーガ・エスパニョーラに集中する。2位のアルバロ・アルベロア監督率いるチームは、首位バルセロナに9ポイント差。優勝の望みを繋ぐため、火曜夜のアラベス戦は「必須勝利」だ。

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