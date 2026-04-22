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レアル・マドリードのレジェンド、セルヒオ・ラモスがセビージャ買収提案の最新情報を明かした。
買収交渉が本格化している
ESPNによると、このベテランDFは投資グループ「ファイブ・イレブン・キャピタル」の支援を受けるコンソーシアムを率い、アンダルシアのクラブの筆頭株主を目指している。 2025年12月にメキシコのレイノス・デ・モンテレイを退団し、現在はフリーエージェントのこの40歳は、昨年末から進展する計画で中心的な役割を果たしている。セビージャのファンは、近年降格圏近くまで落ち込んだチームを立て直すため、地元の英雄が経営陣として復帰することを期待している。
- AFP
タイムラインが明らかになった
火曜日にセビリアで開催されたイベントで、元スペイン代表キャプテンは現在進行中の交渉がまもなく決着すると示唆した。彼の楽観的な見方は、コンソーシアムがラモン・サンチェス・ピスフアン・スタジアムの経営権移譲に向けて初期の障壁をいくつか乗り越えたことを示している。 進捗を問われたラモスは「数週間から数ヶ月以内に何らかの発表があるはずだ。皆が待ち望む結果であることを願っている。今はすべて順調だ」と語った。
ピッチ上の時代の終焉
この買収はラモスにとって新たな刺激的な章だが、スペイン復帰の望みは絶たれる。ラ・リーガは現役選手の同リーグクラブ保有を禁じているため、彼は近い将来、引退か海外移籍かの難しい選択を迫られる。 買収が成功すれば、ラモスは現役を引退するか、海外でプレーするしかない。彼は「今はサッカーから離れて家族と過ごし、とても楽しい」と語った。
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危機に瀕したクラブを救う
悪夢のシーズンを過ごすセビージャにとって、この買収提案はまさに切実だ。リーグ31試合で9勝のみ。残り7試合で降格圏に迫っている。伝説的人物の関与が提案に重みを添え、多くの人はこれを不安定な状況を終わらせる唯一の手段と見る。