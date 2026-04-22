火曜日にセビリアで開催されたイベントで、元スペイン代表キャプテンは現在進行中の交渉がまもなく決着すると示唆した。彼の楽観的な見方は、コンソーシアムがラモン・サンチェス・ピスフアン・スタジアムの経営権移譲に向けて初期の障壁をいくつか乗り越えたことを示している。 進捗を問われたラモスは「数週間から数ヶ月以内に何らかの発表があるはずだ。皆が待ち望む結果であることを願っている。今はすべて順調だ」と語った。