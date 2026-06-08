レアル・マドリードのレジェンドが、ジョゼ・モウリーニョ監督のコーチングスタッフに加入する。チャンピオンズリーグ制覇を経験し、同クラブで334試合に出場した同選手が、「スペシャル・ワン」と再会する。

ペレス氏は投票数の65％を得てレアル・マドリード会長に再選した。これにより、対立候補リケルメ氏を破ったペレス氏と事前合意していたモウリーニョ氏の監督復帰が確実となった。

正式発表は先だが、2年続く無冠を打破するため、手続きは形式的とみられる。

モウリーニョはすでに移籍市場で動き、イブラヒマ・コナテとデンゼル・ダムフリーズの獲得が報じられている。だが、最も重要なのはピッチ外のスタッフだ。クラブのDNAを理解する人物の招へいに動いている。