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レアル・マドリードのレジェンドが、ジョゼ・モウリーニョ監督のコーチングスタッフに加入する。チャンピオンズリーグ制覇を経験し、同クラブで334試合に出場した同選手が、「スペシャル・ワン」と再会する。
「スペシャル・ワン」がベルナベウに帰ってくる
ペレス氏は投票数の65％を得てレアル・マドリード会長に再選した。これにより、対立候補リケルメ氏を破ったペレス氏と事前合意していたモウリーニョ氏の監督復帰が確実となった。
正式発表は先だが、2年続く無冠を打破するため、手続きは形式的とみられる。
モウリーニョはすでに移籍市場で動き、イブラヒマ・コナテとデンゼル・ダムフリーズの獲得が報じられている。だが、最も重要なのはピッチ外のスタッフだ。クラブのDNAを理解する人物の招へいに動いている。
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ペペ、監督就任へ
『Sport』紙によると、モウリーニョ監督のコーチングスタッフに最初に加わるのは、伝説的なセンターバック、ペペだ。
2024年に現役を引退した43歳のペペは、選手として10年間過ごした古巣で指導者としての第一歩を踏み出す。2010～2013年、スペインで共に戦った彼は、モウリーニョにとって最も忠実な「兵士」だった。
ロッカールームとフロントをつなぐ存在として期待され、モウリーニョは古巣と縁のあるスタッフを望んでいた。アルベロアの復帰も噂されたが、最終的に選ばれたのはペペだった。
不屈の精神と成功の遺産
ペペのレアル・マドリードでの10年間は、強固な守備と激しいプレスが特徴的だった。2009年にはハビエル・カスケロ、フアン・アンヘル・アルビンとの乱闘で10試合の出場停止を受けたが、334試合に出場し3度のチャンピオンズリーグ制覇に貢献した。
クラブ通算334試合に出場し、3度のチャンピオンズリーグ制覇に貢献した。モウリーニョ監督はベンフィカ時代のスタッフ数名を招へいする方針だが、ペペのカリスマ性とクラブ内事情への理解は不可欠だと考えている。
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まもなく公式発表の見込み
選挙結果確定から数時間が経過したが、レアル・マドリードはモウリーニョ監督就任についてまだ正式発表していない。関係者は手続き上の遅れで、数日中に発表されると説明している。
ペレス会長の復帰により、モウリーニョ監督率いるチームはバルセロナを倒すための再構築へ。ペペのスタッフ入りは、そのメンタリティ回帰を示す。