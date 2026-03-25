シーズンのこの時期になると、各クラブは夏の移籍市場でのターゲットを絞り込み始め、戦略を練り、リストに載せた選手に関する情報を収集することで、ライバルに先んじるべく地ならしを進めている。 さらに、移籍金が安価、あるいは完全フリーで獲得できる選手であればなお良い。現時点で、アントニオ・リュディガーを獲得しようとするクラブは移籍金を支払う必要がない。このドイツ人DFはレアル・マドリードとの契約が満了を迎えようとしており、現時点では契約更新の兆しは見られない。この状況が続けば、彼は2026/27シーズンに向けて、今からでも新たなクラブとフリーで契約を結ぶことができる。
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レアル・マドリードのルディガーの年俸：給与、契約満了時期、そしてユヴェントス移籍の噂
ルディガーのレアル・マドリード移籍
1993年生まれ（33歳になったばかり）のこのセンターバックに関心を示しているクラブの中には、シーズン終了後に退団する可能性のある選手を数名抱え、守備陣の再編を検討しているユヴェントスも含まれている。 もしユヴェントスが本当にリュディガー獲得に動くなら、激しい競争に注意を払う必要があるだろう。彼のような国際的な実績を持つ選手がフリー移籍で獲得できるとなれば、多くのクラブが興味を示すからだ。また、選手本人やその代理人が金銭面でどのような要求を提示してくるかを見極める必要がある。 現在、マドリードでの彼の年俸は約900万～1000万ユーロにボーナスが加算される形となっており、さらに代理人への手数料も支払う必要がある（そして、今回のケースのように移籍金が発生しない場合、手数料は常に高額になる傾向にある）。
ユヴェントスの移籍情報
現在、ユヴェントスで最も高額な年俸を得ている選手はドゥシャン・ヴラホヴィッチで、年俸は1200万ユーロである。彼も契約満了を迎えており、契約更新の可能性は排除できないものの、ユヴェントスは現在の金額を下回る条件でのみ更新に応じる姿勢を示している。 このセルビア人FWに次いで、ユヴェントスで2番目に高額な年俸を得ているのはジョナサン・デイヴィッドだ。リールから昨夏フリー移籍で加入したこのカナダ人選手は、シーズンあたり600万ユーロ（2030年までの契約）のネット年俸を得ており、これはレアル・マドリードのリュディガーの年俸の約半分に相当する。 ドイツ人選手がセリエAに復帰することは不可能ではない。移籍市場では何が起こるかわからないからだ。しかし、ユヴェントスにとって、特に経済的な面から見て、これは複雑な取引となるだろう。