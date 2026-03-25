レアル・マドリードのルディガーの年俸：給与、契約満了時期、そしてユヴェントス移籍の噂

1993年生まれ（33歳になったばかり）のこのセンターバックに関心を示しているクラブの中には、シーズン終了後に退団する可能性のある選手を数名抱え、守備陣の再編を検討しているユヴェントスも含まれている。 もしユヴェントスが本当にリュディガー獲得に動くなら、激しい競争に注意を払う必要があるだろう。彼のような国際的な実績を持つ選手がフリー移籍で獲得できるとなれば、多くのクラブが興味を示すからだ。また、選手本人やその代理人が金銭面でどのような要求を提示してくるかを見極める必要がある。 現在、マドリードでの彼の年俸は約900万～1000万ユーロにボーナスが加算される形となっており、さらに代理人への手数料も支払う必要がある（そして、今回のケースのように移籍金が発生しない場合、手数料は常に高額になる傾向にある）。



