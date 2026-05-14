ペレス会長は、2027年6月まで契約があるビニシウスについて言及。今季21ゴール14アシストを記録する25歳について「彼はレアル・マドリードの最高選手の一人であり、過去2回のチャンピオンズリーグを制した」と語った。 契約更新は急がない。シーズン中に十分話し合える。すべて私が決めるわけではない。それはスポーツディレクターの役割だ」