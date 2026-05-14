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レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は、シャビ・アロンソ獲得は間違いでないと主張し、ヴィニシウス・ジュニアの契約延長交渉が継続中であることを明かした。
ペレスが沈黙を破る
ペレス会長は、大統領選の緊急実施発表後、番組『エル・チリンギート・デ・フゴネス』に40分間出演。スペイン・スーパーカップ決勝でバルセロナに2－3で敗れ、シーズン途中で解任されたアロンソ監督に言及した。アロンソはバイエル・レバークーゼンで歴史的成功を収めたが、マドリードではプレシーズン準備不足と選手たちの疲労が課題だった。
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責任の所在よりも状況
ホセップ・ペドレロールとの対談で、ペレスは元レアル・マドリードのMFアロンソを招聘した当時の判断は正しかったと強調した。彼は「すべてはクラブワールドカップから始まった。プレシーズンがなく、身体的に苦しんだ。解任で状況は少し改善したが、すぐにまたチームは崩れた」と語った。
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ヴィニは急がなくていい
ペレス会長は、2027年6月まで契約があるビニシウスについて言及。今季21ゴール14アシストを記録する25歳について「彼はレアル・マドリードの最高選手の一人であり、過去2回のチャンピオンズリーグを制した」と語った。 契約更新は急がない。シーズン中に十分話し合える。すべて私が決めるわけではない。それはスポーツディレクターの役割だ」
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次は何が待っているのでしょうか？
暫定監督アルバロ・アルベロアの下、チームはリーグ2位、CL準々決勝敗退と苦戦した。会長選を控え、首脳陣はアルベロア続投か新監督招聘か、さらにヴィニシウスの契約問題も同時に判断しなければならない。