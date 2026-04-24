AFP
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レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は、ジョゼ・モウリーニョ、ユルゲン・クロップ、ディディエ・デシャンとの噂がある中、アルヴァロ・アルベロアに関する不人気の決断を下す覚悟だ。
ベルナベウ首脳陣が内部対立に直面
報道によると、ペレス会長は今シーズン無冠に終わり、リーグでバルセロナに9ポイント差をつけられたことを受け、指導体制の刷新が必要だと判断した。2026年1月にシャビ・アロンソの後任として就任したアルベロア監督は選手と良好な関係を維持しているものの、安定した成績を残せていない。会長は現在の勝率ではクラブの基準に達していないとし、より経験豊富な監督の起用方針を坚持している。
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大統領は解任問題で孤立している
アルベロアは内部対立を和らげ、2027年までの契約を持つ。しかし、会長が「世界クラスの後継者が必要」と確信していることが運営陣に亀裂を生んでいる。複数の理事は、43歳のアルベロアが長期ビジョンを実行しチームを再建するため、プレシーズンをフルに活用する機会を与えるべきだと主張している。
この対立についてジャーナリストのホルヘ・C・ピコンはXにこう投稿した。「理事会の一部やその周辺にはアルベロア残留を望む声もある。だが監督交代が必要だと最も明確に理解しているのは、現時点ではフロレンティーノ・ペレス会長だ。」
タイトル獲得なしのシーズンが運命を決定づけた
アルベロア監督の下、22試合で14勝7敗と成績は振るわず、立場は危うくなっている。 スペイン・スーパーカップ決勝でバルセロナに、コパ・デル・レイでアルバセテに、チャンピオンズリーグ準々決勝でバイエルンに敗れ、シーズンは崩壊。これを受け、ペレス会長はジョゼ・モウリーニョ、ユルゲン・クロップ、デシャン、ポチェッティーノ、スカローニらを後任候補に挙げている。
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管理職採用の応募締切は6月です。
アルベロアの去就は、補強候補と理事会の合意を見極めた上で6月に決定する見込みだ。レアル・マドリードはバルセロナを追う望みが薄いため、残りのリーガ・エスパニョーラで安定を維持し、夏の改革に備える。移籍市場は極めて重要で、新監督はカタルーニャのライバルとの差を埋める多大な支援を必要とする。