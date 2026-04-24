レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は、ジョゼ・モウリーニョ、ユルゲン・クロップ、ディディエ・デシャンとの噂がある中、アルヴァロ・アルベロアに関する不人気の決断を下す覚悟だ。

報道によると、ペレス会長は今シーズン無冠に終わり、リーグでバルセロナに9ポイント差をつけられたことを受け、指導体制の刷新が必要だと判断した。2026年1月にシャビ・アロンソの後任として就任したアルベロア監督は選手と良好な関係を維持しているものの、安定した成績を残せていない。会長は現在の勝率ではクラブの基準に達していないとし、より経験豊富な監督の起用方針を坚持している。