レアル・マドリードのファンが椅子を掲げ、デビッド・アラバに別れを告げた。アラバとダニ・カルバハルは涙を流した。

多くのタイトルを獲得したチームを去る際、カルバハルは涙をこらえるのに苦労していた。右サイドバックとして活躍した彼は、クラブの輝かしい時代を築いた選手やコーチ陣に敬意を表した。

「こんばんは、マドリディスタの皆さん。この温かいお別れの場に胸が詰まり、言葉にするのが難しい」とカルバハルは語った。「まず、フロレンティーノ会長に感謝したい。私をドイツから呼び戻してくれたのは彼でした。 私は彼と共に成長し、多くのチャンピオンズリーグを制しました。特に忘れられないのは、私がサイドで重度の膝の怪我をしたわずか24時間後に、彼が迷わず契約延長を決断してくれたことです。心から感謝しています。」

次にチームメイト全員に感謝したい。ここ2シーズンは楽ではなかったが、また優勝できると確信している。ここはレアル・マドリードだ。我々の歴史が示す通り、立ち上がらなければならない。 この黄金期を私は決して忘れません。幼少期、寒さ雨雪の中でも練習や試合に送り出してくれた両親と姉に感謝します。いつもそばにいて夢を支えてくれました。ありがとう。そして妻と子供たちにも感謝します。」

最後に、皆さん全員に感謝します。皆さんは素晴らしい。私がここに来た初日から今日まで、皆さんが私たちを前へ進ませてくれました。このスタジアムで体験することは言葉では言い表せません。ただ、肌で感じるしかないのです。私がここに来てからずっと、皆さんは私を支えてくれました。この別れの光景を見るだけで、マドリディスタであることに大きな誇りを感じます。

不可能と思われた逆転劇をありがとう。良い時も悪い時も、ここにいることをありがとう。成功で定義される選手もいれば、人の心に響くことで定義される選手もいる。明日、皆さんが私のことを思い出す時、誇りと、このユニフォームのために全てを捧げた確信を持って思い出してほしい。昨日も、今日も、そしていつまでも。ハラ・マドリード！」