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レアル・マドリードのファンが椅子を掲げ、デビッド・アラバに別れを告げた。アラバとダニ・カルバハルは涙を流した。
ベルナベウがクラブのスター2人と別れを告げる
レアル・マドリードのファンは、アスレティック・ビルバオを4-2で下した試合で、クラブ最後の出場となったアラバに感動的な別れを贈った。68分に交代したオーストリア人DFを称え、ファンは2022年のチャンピオンズリーグでパリ・サンジェルマンを逆転した際の彼のゴールパフォーマンスにちなみ、頭上に椅子を掲げた。
- Getty Images Sport
アラバ、感慨深い退団を振り返る
ここ数シーズン、怪我に悩まされてきたアラバは、ピッチを去る際、感極まった様子だった。マドリードでのキャリアに幕を閉じた後、クラブ、スタッフ、チームメイト、サポーターに感謝を伝えた。試合後、RMTVのインタビューを受けたアラバは、サポーターの称賛に言葉を失ったと明かした。
「あまり準備をしていないので手短にします」と彼は語った。「恥ずかしがり屋ですが、すべてに感謝しています。心から、本当にありがとう。皆さんと過ごした5年間は最高でした。愛とサポートに感謝します。私たちは多くの成功を共有しました」
「特に、膝の怪我で苦しんだ時期、皆さんがそばにいてくれたことに感謝しています。心からありがとう。クラブと、永遠に私の心にいる皆さんに感謝します。伝説であり、偉大な人物、ダニ・カルバハルを称えましょう！」
レアル・マドリード、一つの時代の終わり
多くのタイトルを獲得したチームを去る際、カルバハルは涙をこらえるのに苦労していた。右サイドバックとして活躍した彼は、クラブの輝かしい時代を築いた選手やコーチ陣に敬意を表した。
「こんばんは、マドリディスタの皆さん。この温かいお別れの場に胸が詰まり、言葉にするのが難しい」とカルバハルは語った。「まず、フロレンティーノ会長に感謝したい。私をドイツから呼び戻してくれたのは彼でした。 私は彼と共に成長し、多くのチャンピオンズリーグを制しました。特に忘れられないのは、私がサイドで重度の膝の怪我をしたわずか24時間後に、彼が迷わず契約延長を決断してくれたことです。心から感謝しています。」
次にチームメイト全員に感謝したい。ここ2シーズンは楽ではなかったが、また優勝できると確信している。ここはレアル・マドリードだ。我々の歴史が示す通り、立ち上がらなければならない。 この黄金期を私は決して忘れません。幼少期、寒さ雨雪の中でも練習や試合に送り出してくれた両親と姉に感謝します。いつもそばにいて夢を支えてくれました。ありがとう。そして妻と子供たちにも感謝します。」
最後に、皆さん全員に感謝します。皆さんは素晴らしい。私がここに来た初日から今日まで、皆さんが私たちを前へ進ませてくれました。このスタジアムで体験することは言葉では言い表せません。ただ、肌で感じるしかないのです。私がここに来てからずっと、皆さんは私を支えてくれました。この別れの光景を見るだけで、マドリディスタであることに大きな誇りを感じます。
不可能と思われた逆転劇をありがとう。良い時も悪い時も、ここにいることをありがとう。成功で定義される選手もいれば、人の心に響くことで定義される選手もいる。明日、皆さんが私のことを思い出す時、誇りと、このユニフォームのために全てを捧げた確信を持って思い出してほしい。昨日も、今日も、そしていつまでも。ハラ・マドリード！」
- AFP
ベルナベウでは大規模な改修工事が控えている
苦難のシーズンを終え、感動的な別れの場面がレアル・マドリードの節目を告げた。暫定監督アルバロ・アルベロアも退任し、クラブは来季へ大きな変革に備える。今後はキリアン・ムバッペを軸に新世代で再建を図る一方、カルバハルやアラバが遺した経験とリーダーシップの穴を埋めることが最大の課題となる。