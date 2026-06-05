レアル・マドリードのチームメイトが毎日電話で励ましても、エンドリックはジュード・ベリンガムとトレント・アレクサンダー＝アーノルドの行動を「理解できない」という。

10代のフォワードは、欧州サッカーへの厳しい適応期を乗り越えられたのはロッカールームの強い絆のおかげだと語った。YouTubeチャンネル「Men in Blazers」のインタビューで彼はこう話した。「最初の1年はいつだって厳しい。

「ルカ・モドリッチやヴィニシウス、ロドリゴのような選手たちがいるクラブに来るわけだ。彼らと一緒にプレーするのは難しいが、同時に多くを学べる。リヨンではそのすべてを実践できており、戻ったときに発揮できるだろう」

スタメンの座は簡単には得られなかったが、チームメイトの励ましに支えられた。彼はこう付け加えた。「ベリンガムは毎日電話をくれる。落ち込んだ時は話を聞いて励ましてくれた。彼は本当に助けてくれた。トレントもそうだ。彼らはとても親しみやすい選手たちだ。

「英語も含めて彼らから学ぼうとしているけど、彼らの言っていることが全く理解できないんだ。」