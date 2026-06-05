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レアル・マドリードのチームメイトが毎日電話で励ましても、エンドリックはジュード・ベリンガムとトレント・アレクサンダー＝アーノルドの行動を「理解できない」という。
ブラジル人選手がレンタル移籍から復帰
エンドリックはリーグ・アン・リヨンへの6か月レンタルを終え、マドリードに復帰した。スター揃いの攻撃陣では出場機会が限られていたが、フランスでの経験でコンディションを取り戻し、必要な出場時間を確保した。 その結果、2030年6月までベルナベウと契約する彼は代表でのポジションも確保した。
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エンドリック、ベルナベウでの苦い経験を語る
10代のフォワードは、欧州サッカーへの厳しい適応期を乗り越えられたのはロッカールームの強い絆のおかげだと語った。YouTubeチャンネル「Men in Blazers」のインタビューで彼はこう話した。「最初の1年はいつだって厳しい。
「ルカ・モドリッチやヴィニシウス、ロドリゴのような選手たちがいるクラブに来るわけだ。彼らと一緒にプレーするのは難しいが、同時に多くを学べる。リヨンではそのすべてを実践できており、戻ったときに発揮できるだろう」
スタメンの座は簡単には得られなかったが、チームメイトの励ましに支えられた。彼はこう付け加えた。「ベリンガムは毎日電話をくれる。落ち込んだ時は話を聞いて励ましてくれた。彼は本当に助けてくれた。トレントもそうだ。彼らはとても親しみやすい選手たちだ。
「英語も含めて彼らから学ぼうとしているけど、彼らの言っていることが全く理解できないんだ。」
ストライカーが得点感覚を取り戻す
サンティアゴ・ベルナベウを一時離れる決断は、10代の天才にとって転機だった。エンドリックは語る。「リヨンへ行くのは難しくなかった。神様が『行け』と告げたので行った。怖くなかった。人生で最高の決断の一つだ。私はプレーする必要があった。 そこで得点を挙げ、アシストを記録し、多くの出場時間を得ることができた」
世界的な大舞台を前に、若きストライカーは母国代表としての誇りを示し、チームメイトと監督を称えた。「ワールドカップに出場するのは最高だ。母国を代表できるのは夢がかなったようだ。
ワールドカップはみんなにとって大きな大会だし、優勝から久しい。ネイマールはブラジルのDNAを持つ、歴史上最高の選手の一人。アンチェロッティとも馬が合う。彼は素晴らしい監督で、人間としての僕を理解してくれる。二人が僕を尊重してくれているのは分かっている。」
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ワールドカップへの挑戦が待っている
このフォワードはリヨンで16試合5ゴール7アシストと絶好調で、世界的な舞台に臨む。アンチェロッティ監督の代表では、復帰したネイマールとともに出場記録を伸ばす狙いだ。
ブラジルは6月13日（土）、メットライフ・スタジアムでモロッコとグループC初戦を行い、その後ハイチ、スコットランドと対戦する。