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Endrick & Jude BellinghamGetty
Adhe Makayasa

翻訳者：

レアル・マドリードのチームメイトが毎日電話で励ましても、エンドリックはジュード・ベリンガムとトレント・アレクサンダー＝アーノルドの行動を「理解できない」という。

エンドリッキ
ジュード・ベリンガム
トレント・アレクサンダー＝アーノルド
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ブラジル
ワールドカップ

ブラジル代表FWエンドリックは、レアル・マドリードでの苦境を明かし、ジュード・ベリンガムとトレント・アレクサンダー＝アーノルドが頻繁に電話で励ましてくれたと語った。言葉は十分理解できなくても、2人の支えが自信を取り戻す助けとなり、フランス・リーグのアントル・リヨンへの6か月レンタル移籍を決断した。

  • ブラジル人選手がレンタル移籍から復帰

    エンドリックはリーグ・アン・リヨンへの6か月レンタルを終え、マドリードに復帰した。スター揃いの攻撃陣では出場機会が限られていたが、フランスでの経験でコンディションを取り戻し、必要な出場時間を確保した。 その結果、2030年6月までベルナベウと契約する彼は代表でのポジションも確保した。

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  • Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    エンドリック、ベルナベウでの苦い経験を語る

    10代のフォワードは、欧州サッカーへの厳しい適応期を乗り越えられたのはロッカールームの強い絆のおかげだと語った。YouTubeチャンネル「Men in Blazers」のインタビューで彼はこう話した。「最初の1年はいつだって厳しい。

    「ルカ・モドリッチやヴィニシウス、ロドリゴのような選手たちがいるクラブに来るわけだ。彼らと一緒にプレーするのは難しいが、同時に多くを学べる。リヨンではそのすべてを実践できており、戻ったときに発揮できるだろう」

    スタメンの座は簡単には得られなかったが、チームメイトの励ましに支えられた。彼はこう付け加えた。「ベリンガムは毎日電話をくれる。落ち込んだ時は話を聞いて励ましてくれた。彼は本当に助けてくれた。トレントもそうだ。彼らはとても親しみやすい選手たちだ。

    「英語も含めて彼らから学ぼうとしているけど、彼らの言っていることが全く理解できないんだ。」

  • ストライカーが得点感覚を取り戻す

    サンティアゴ・ベルナベウを一時離れる決断は、10代の天才にとって転機だった。エンドリックは語る。「リヨンへ行くのは難しくなかった。神様が『行け』と告げたので行った。怖くなかった。人生で最高の決断の一つだ。私はプレーする必要があった。 そこで得点を挙げ、アシストを記録し、多くの出場時間を得ることができた」

    世界的な大舞台を前に、若きストライカーは母国代表としての誇りを示し、チームメイトと監督を称えた。「ワールドカップに出場するのは最高だ。母国を代表できるのは夢がかなったようだ。

    ワールドカップはみんなにとって大きな大会だし、優勝から久しい。ネイマールはブラジルのDNAを持つ、歴史上最高の選手の一人。アンチェロッティとも馬が合う。彼は素晴らしい監督で、人間としての僕を理解してくれる。二人が僕を尊重してくれているのは分かっている。」

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    ワールドカップへの挑戦が待っている

    このフォワードはリヨンで16試合5ゴール7アシストと絶好調で、世界的な舞台に臨む。アンチェロッティ監督の代表では、復帰したネイマールとともに出場記録を伸ばす狙いだ。

    ブラジルは6月13日（土）、メットライフ・スタジアムでモロッコとグループC初戦を行い、その後ハイチ、スコットランドと対戦する。

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