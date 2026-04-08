レアル・マドリードのチャンピオンズリーグ敗戦を受け、アルバロ・アルベロアが力強い声明を発表

試合後の記者会見で、アルベロアは「まだ全てが失われたわけではない」と強調した。「1点差しかついていないので、我々は依然として十分に優勝争いに加わっている」

「我々はどのピッチでも勝つことができる。それを証明してきた」とアルベロアは続け、同点ゴールの重要性を改めて強調した。「0-2のビハインドを覆すのは非常に難しい」