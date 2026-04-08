アルバロ・アルベロアは、レアル・マドリードが依然としてチャンピオンズリーグ準決勝進出の可能性を十分に残していると強調している。火曜日、同クラブはチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦で、ホームにてバイエルン・ミュンヘンに1-2で敗れた。
AFP
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レアル・マドリードのチャンピオンズリーグ敗戦を受け、アルバロ・アルベロアが力強い声明を発表
バイエルンはレアル・マドリードの守備のミスを巧みに利用し、後半開始直後にルイス・ディアスとハリー・ケインのゴールで2-0とリードを広げた。しかし、レアル・マドリードは反撃に出た。74分、キリアン・エムバペが1点を返した。
試合後の記者会見で、アルベロアは「まだ全てが失われたわけではない」と強調した。「1点差しかついていないので、我々は依然として十分に優勝争いに加わっている」
「我々はどのピッチでも勝つことができる。それを証明してきた」とアルベロアは続け、同点ゴールの重要性を改めて強調した。「0-2のビハインドを覆すのは非常に難しい」
暫定監督は、プレーの面では「レコルドマイスター」が優位に立っていたとは考えておらず、この点に希望を見出している。「バイエルンは、組織的な攻撃からではなく、我々がボールを失った2つの場面から得点を挙げた。我々は、この試合に勝てるという自信を持ってミュンヘンへ向かう。」
「悲観的な気分に流されてはならない。1点差ならまだ勝負は残っている。だから冷静さを保つ必要がある。希望は十分にある。」
レアル・マドリードは金曜日の夜、ラ・リーガでジローナをホームに迎えた後、決勝戦となる第2戦に向けてドイツへ向かう。チャンピオンズリーグ最多優勝記録を持つ同チームは、現在スペインリーグで2位につけており、ライバルのFCバルセロナ（勝ち点76）に7ポイント差をつけられている。