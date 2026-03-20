レアル・マドリードのスーパースターは結局招集されず！イングランド代表監督トーマス・トゥヘルが、超大型メンバーと奇抜なプランで驚かせた

レアル・マドリードの右サイドバックは、ダン・バーン（ニューカッスル）とジェド・スペンス（トッテナム・ホットスパー）に敗れた。 アレクサンダー＝アーノルドは11月にもトゥヘル監督の招集メンバーから外れており、10月には太ももの怪我で欠場していた。元リヴァプール所属のこの選手は、6月にイングランド代表としてワールドカップ予選のアンドラ戦で1-0の勝利を収めた際、途中出場で最後にプレーした。

「トレントがチームに何をもたらせるかは分かっているし、我々は選手たちを信頼することにした」とトゥヘル監督は説明した。「彼の強みは知っているし、素晴らしい選手だが、これはスポーツ的な判断だ」

アレクサンダー＝アーノルドはレアル・マドリードではレギュラーであり、チャンピオンズリーグのマンチェスター・シティとのラウンド16でも確かに印象的なプレーを見せたが、昨夏加入して以来、この27歳の選手が高い期待に応えることは、ある程度に限られている。