元FCバイエルン・ミュンヘンの監督は、今度の国際試合期間中に開催されるイングランド代表（スリー・ライオンズ）対ウルグアイ戦（3月27日）および対日本戦（3月31日）の親善試合に向けて、実に35人（！）もの選手を招集した。ただし、トレント・アレクサンダー＝アーノルドはその名にない。
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レアル・マドリードのスーパースターは結局招集されず！イングランド代表監督トーマス・トゥヘルが、超大型メンバーと奇抜なプランで驚かせた
レアル・マドリードの右サイドバックは、ダン・バーン（ニューカッスル）とジェド・スペンス（トッテナム・ホットスパー）に敗れた。 アレクサンダー＝アーノルドは11月にもトゥヘル監督の招集メンバーから外れており、10月には太ももの怪我で欠場していた。元リヴァプール所属のこの選手は、6月にイングランド代表としてワールドカップ予選のアンドラ戦で1-0の勝利を収めた際、途中出場で最後にプレーした。
「トレントがチームに何をもたらせるかは分かっているし、我々は選手たちを信頼することにした」とトゥヘル監督は説明した。「彼の強みは知っているし、素晴らしい選手だが、これはスポーツ的な判断だ」
アレクサンダー＝アーノルドはレアル・マドリードではレギュラーであり、チャンピオンズリーグのマンチェスター・シティとのラウンド16でも確かに印象的なプレーを見せたが、昨夏加入して以来、この27歳の選手が高い期待に応えることは、ある程度に限られている。
- AFP
ハリー・マグワイアが復帰――ジュード・ベリンガムも加わる
20試合に出場したものの、アシストはわずか2回で自身による得点はなかった。また、年末年始にかけて筋肉断裂により数週間にわたり戦線離脱を余儀なくされていた。レアル・マドリードは当初、リヴァプールFCからアレクサンダー＝アーノルド（契約期間：2031年まで）を移籍金なしで獲得した。しかし、アンフィールド・ロードには1000万ユーロが支払われたため、彼は本来の契約満了前にクラブワールドカップでの出場資格を得ることができた。
一方、ハリー・マグワイアが復帰し、彼は前回2024年に代表メンバーに選出されていた。新たに選出されたのは、ジェームズ・ガーナー（エヴァートンFC）やジェイソン・スティール（ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン）らだ。また、アレクサンダー＝アーノルドのチームメイトであるジュード・ベリンガムも選出された。
トゥヘルは超大型の選手層を擁し、奇抜な戦略を推し進めている
一方、トゥヘル監督は、トレーニングキャンプに参加する膨大な人数の選手を「2つのグループに分ける」計画だと述べ、次のように付け加えた。「一方のグループには、まだ見ていない選手や、これまであまり出場機会のなかった選手を招集し、アメリカでのW杯出場権を巡る競争を活性化させるつもりだ。」
トゥヘル監督は計画を具体的に次のように説明した。「金曜日か土曜日から、これまで休養していたグループが合宿に参加する。日本戦には新たなメンバーで臨むことになる」。最終的な本大会の登録メンバーは26名までとなっている。
ワールドカップのグループリーグ（6月11日～7月19日）では、優勝候補の一角であるドイツはグループLでガーナ、クロアチア、パナマと対戦する。
イングランド：トーマス・トゥヘル監督の代表メンバー
ポジション 選手 ゴール ヘンダーソン、ピックフォード、ラムズデール、スティール、トラフォード ディフェンス バーン、ゲヒ、ホール、コンサ、リヴラメント、マグワイア、オライリー、クアンサ、スペンス、ストーンズ、トモリ 中盤 アンダーソン、ベリンガム、ガーナー、ヘンダーソン、マイヌー、パーマー、ライス、ロジャース、ウォートン フォワード ボーエン、カルバート＝ルーウィン、エゼ、フォーデン、ゴードン、ケイン、マドゥエケ、ラッシュフォード、サカ、ソランケ