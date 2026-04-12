レアル・マドリードのストライカーがムバッピを追う

第31節、マヨルカはラージョ・バジェカーノに3-0で勝利。フェダット・モリキが2得点を挙げ、ラ・リーガ得点王争いが激化した。
36分に先制し、4分後に追加点。
65分にはジャン・ヴェルギリが3点目を決め、マヨルカは勝ち点34で15位に浮上した。
モリキは前節のレアル・マドリード戦でも2-1の勝ち越し弾を決めていた。
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3つの言葉…シメオネがアトレティコ・マドリードの選手たちに叫ぶ
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36分に先制し、4分後に追加点。
65分にはジャン・ヴェルギリが3点目を決め、マヨルカは勝ち点34で15位に浮上した。
モリキは前節のレアル・マドリード戦でも2-1の勝ち越し弾を決めていた。
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レアル・マドリードのキリアン・エムバペは残り7節で23得点をマークし、ラ・リーガ得点ランキング首位に立つ。
スポーツ紙『AS』は「現時点でエムバペがわずかにリードしているが、つまずけば残り数節で状況は一変する」と報じている。
21ゴールのフェダト・ムリキに2ゴール差をつけている。
3位はオサスナのアンテ・ブディミル（16ゴール）で、4位ラミン・ヤマルに1ゴール差。
5位にはエスパニョール戦で2得点を挙げたフェラン・トーレスが14得点でランクインしている。