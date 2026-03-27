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レアル・マドリードのスター、オーレリアン・チュアメニが、「トム・ブレイディのスタジアム」でフランス代表としてプレーする前に、NFLのレジェンドに送ったメッセージを明かした
フォックスボロでの勝利
フランスは、ニューイングランド・ペイトリオッツの本拠地で行われた激しい攻防の親善試合で、5度の世界王者であるブラジルを、大きな逆境を乗り越えて破った。 キリアン・エムバペが絶妙なチップシュートで先制点を挙げたが、55分にVARの判定によりダヨ・ウパメカノが退場処分となり、試合の流れは一変した。数的劣勢にもかかわらず、ウーゴ・エキティケが追加点を挙げ、78分にグレイソン・ブレメルがブラジルに1点を返したものの、粘り強いフランス守備陣が堅守を貫き、歴史的な勝利を収めた。
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史上最高の選手へのメッセージ
チュアメニは、この会場の歴史に圧倒されたことを認め、キックオフ前にこのスタジアムで最も有名な元スター選手に連絡を取った。26歳の彼は次のように語った。「トム・ブレイディのスタジアムでプレーできるなんて、信じられないほど光栄なことだ。 試合前に彼にメッセージを送って、このスタジアムでプレーできることを光栄に思うと伝えたんだ。素晴らしい雰囲気と熱心なファンたち、最高だったよ。正直、ブラジルサポーターの応援の熱量には少し驚いた。特に国歌斉唱の時はね。でも、そういうものさ。ブラジルはフランスより近いから、スタジアムに多くのファンが来ることは分かっていたけど、僕たちは自分たちのプレーに集中していたよ。」
マドリードでの再会
チュアメニは、この一戦が親善試合という枠を超えた意義を持つことを強調するとともに、かつてレアル・マドリードで指揮を執ったカルロ・アンチェロッティ監督との注目すべき再会も楽しんだ。このミッドフィールダーは次のように述べた。「ブラジルと対戦することは、我々にとって重要な試合だった。いつだって素晴らしい経験だから、この試合に出られて嬉しかった。」
アンチェロッティ監督は当然ながら最終スコアには失望したものの、世界クラスのインフラと、マサチューセッツ州に暮らす大規模なブラジル人コミュニティが生み出した熱狂的な雰囲気を称賛した。このイタリア人指揮官は次のように付け加えた。「スタジアムもピッチも良かった。良いサッカーをするには申し分なかった。雰囲気も良く、多くのブラジル人サポーターがいた。結果さえ良ければ、すべてが完璧だった。」
- AFP
ワールドカップへの道
フランス代表は、今週日曜日、ランドーバーへ遠征してコロンビアと対戦し、ワールドカップに向けた準備を続ける。フォックスボロでの試合で見せた守備の妙技の勢いをさらに高めたいところだ。レ・ブルーは大会の拠点としてボストン周辺を選んでいるため、これらの親善試合は極めて重要である。同チームは6月のグループステージで、再びギルレット・スタジアムに戻り、ノルウェーと対戦する予定だ。 一方、ブラジル代表は火曜日にオーランドへ遠征し、クロアチアと対戦する。アンチェロッティ監督は、フランス代表のカウンター攻撃に苦戦した守備陣の調整を迫られている。