レアル・マドリードのスター、オーレリアン・チュアメニが、「トム・ブレイディのスタジアム」でフランス代表としてプレーする前に、NFLのレジェンドに送ったメッセージを明かした

チュアメニは、この一戦が親善試合という枠を超えた意義を持つことを強調するとともに、かつてレアル・マドリードで指揮を執ったカルロ・アンチェロッティ監督との注目すべき再会も楽しんだ。このミッドフィールダーは次のように述べた。「ブラジルと対戦することは、我々にとって重要な試合だった。いつだって素晴らしい経験だから、この試合に出られて嬉しかった。」

アンチェロッティ監督は当然ながら最終スコアには失望したものの、世界クラスのインフラと、マサチューセッツ州に暮らす大規模なブラジル人コミュニティが生み出した熱狂的な雰囲気を称賛した。このイタリア人指揮官は次のように付け加えた。「スタジアムもピッチも良かった。良いサッカーをするには申し分なかった。雰囲気も良く、多くのブラジル人サポーターがいた。結果さえ良ければ、すべてが完璧だった。」